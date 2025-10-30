Sénégal: Mbacké - Des horticulteurs de Sadio craignent pour leurs activités en raison d'une pénurie d'eau

29 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbacké — Des producteurs horticoles de Sadio, dans le département de Mbacké (centre), sollicitent des pouvoirs publics une solution à la pénurie d'eau à laquelle leur commune se trouve confrontée, une situation qui risquent d'impacter négativement sur leurs activités, disent-ils.

Selon Ndongo Top, leur porte-parole, cette pénurie d'eau sévit depuis "plusieurs mois" et menacent fortement la qualité de la production maraichère.

"Depuis plusieurs mois, la commune de Sadio est confrontée à une pénurie d'eau qui a sévèrement affecté la culture maraîchère. Les récoltes se perdent et de nombreux jeunes sont contraints d'abandonner leurs activités agricoles", a déploré M. Top lors d'un point de presse.

"Cette situation est incompréhensible d'autant plus que Sadio dispose de quatre forages et approvisionne une partie de la population de Mbacké en eau potable", a ajouté le producteur horticole.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Se disant préoccupés par cette situation, les horticulteurs de Sadio en appellent aux pouvoirs publics pour qu'une solution soit trouvée à ce problème qui met en danger l'horticulture locale, affirment-ils.

Ils lancent ainsi un appel aux plus hautes autorités, pour le démarrage rapide d'une intervention qui rétablirait l'accès à l'eau dans la zone et "sauver la production maraîchère".

Ils se disent ouverts et disponibles pour un dialogue constructif en vue de trouver une solution durable à ce problème.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.