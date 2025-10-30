Sénégal: Mbacké - Des horticulteurs de Sadio craignent pour leurs activités en raison d'une pénurie d'eau

Mbacké — Des producteurs horticoles de Sadio, dans le département de Mbacké (centre), sollicitent des pouvoirs publics une solution à la pénurie d'eau à laquelle leur commune se trouve confrontée, une situation qui risquent d'impacter négativement sur leurs activités, disent-ils.

Selon Ndongo Top, leur porte-parole, cette pénurie d'eau sévit depuis "plusieurs mois" et menacent fortement la qualité de la production maraichère.

"Depuis plusieurs mois, la commune de Sadio est confrontée à une pénurie d'eau qui a sévèrement affecté la culture maraîchère. Les récoltes se perdent et de nombreux jeunes sont contraints d'abandonner leurs activités agricoles", a déploré M. Top lors d'un point de presse.

"Cette situation est incompréhensible d'autant plus que Sadio dispose de quatre forages et approvisionne une partie de la population de Mbacké en eau potable", a ajouté le producteur horticole.

Se disant préoccupés par cette situation, les horticulteurs de Sadio en appellent aux pouvoirs publics pour qu'une solution soit trouvée à ce problème qui met en danger l'horticulture locale, affirment-ils.

Ils lancent ainsi un appel aux plus hautes autorités, pour le démarrage rapide d'une intervention qui rétablirait l'accès à l'eau dans la zone et "sauver la production maraîchère".

Ils se disent ouverts et disponibles pour un dialogue constructif en vue de trouver une solution durable à ce problème.