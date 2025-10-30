Sénégal: Changement climatique - La région de Fatick doit bénéficier de bonnes stratégies d'adaptation (coordonnateur)

29 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La région de Fatick doit bénéficier de bonnes stratégies d'adaptation au changement climatique pour mieux prendre en charge les défis liés à la préservation des écosystèmes, à l'économie et à la vulnérabilité climatique, a déclaré, mercredi, le coordonnateur du Programme national d'adaptation (PNA), Gabriel Pierre Ndiaye.

"Nous avons pu ressortir les axes forts pour le renforcement du cadre de gouvernance climatique de la région de Fatick, vulnérable aux changements climatiques avec la salinité des terres, la dégradation de sa biodiversité, entres autres", a dit M. Ndiaye.

Il s'exprimait lors du comité régional de développement (CRD) marquant le lancement à Fatick, du Projet de planification nationale et infranationale de l'adaptation au changement climatique (PNA-FVC).

La région de Fatick fait partie des neuf régions (Dakar, Fatick, Thiès, Louga, Tambacounda, Kaolack, Kolda, Sédhiou et Diourbel) bénéficiaires du Projet de planification nationale et infranationale de l'adaptation au changement climatique (PNA-FVC).

Il a souligné que l'objectif de cette réunion est d'échanger avec toutes les parties prenantes sur les stratégies d'adaptation pertinentes et les synergies à mettre en place pour une mise en oeuvre réussie de ce programme.

Gabriel Pierre Ndiaye a indiqué que le PNA-FVC cherche à intégrer l'adaptation climatique dans les politiques de développement au niveau national, sectoriel et infranational (...).

"Notre but est de construire un cadre stratégique commun pour ce projet, en mobilisant toutes les parties prenantes", a-t-il ajouté.

Le projet PNA-FVC est prévu pour une durée de trois ans (2024-2027). Il est financé à plus d'un milliard de FCFA par le Fonds vert pour le climat (FVC) et mis en oeuvre par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), avec le soutien du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

Le CRD qui s'est tenu à la gouvernance de Fatick a enregistré la participation de plusieurs acteurs des parties prenantes.

Lire l'article original sur APS.

