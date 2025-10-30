Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro, a procédé à la mise en service d'une vitrine de promotion des Produits forestiers non ligneux (PFNL) à Bobo-Dioulasso, lundi 27 octobre 2025. Cette vitrine a été rénovée par le projet REDD+ à plus de six millions de francs CFA.

Face à la mévente des produits forestiers non ligneux, la direction générale de l'économie verte et du changement climatique a entrepris d'installer des vitrines de promotion dans les différentes régions au profit des acteurs de la transformation. Celle de la région du Guiriko a été inaugurée par le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro, lundi 27 octobre 2025, à Bobo-Dioulasso. Rénovée par le projet REDD+ à plus de six millions de francs CFA, cette vitrine, en plus de faire la promotion des PFNL, va permettre aux acteurs de la transformation d'écouler leurs produits et de réduire ainsi la mévente.

Première du genre dans la région, elle est installée dans les locaux de la direction provinciale des Eaux et Forêts du Houet, sur la route de Nasso. Selon le ministre Roger Baro, l'inauguration de cette vitrine permettra non seulement d'écouler les produits issus de la transformation des PFNL, mais aussi de valoriser les produits locaux. « Cette vitrine répond aux standards d'exposition et les produits qui y sont exposés sont certifiés, car ils ont suivi les normes de production.

Le cadre qui permet de les exposer est attractif et cela rassure les consommateurs », a-t-il souligné. A l'entendre, l'objectif est de doter toutes les régions de vitrines d'ici fin 2026. « Cela est nécessaire, parce que nous avons développé des programmes avec la direction générale de l'économie verte et du changement climatique afin que des

acteurs au niveau national puissent bénéficier de financements pour la transformation de ces produits.

Une gamme de produits

La mise à disposition de vitrines vient combler le gap en matière d'espaces de commercialisation », a laissé entendre le ministre. Selon la directrice de la promotion et de la valorisation des PFNL, Gertrude Coulibaly, plusieurs variétés de produits seront exposées dans cette vitrine. Il s'agit notamment des produits issus de la transformation du karité, du néré, du baobab, du moringa, du miel et de toute sorte de produits forestiers non ligneux. « Les acteurs travaillent à innover dans la transformation des produits forestiers pour que nous puissions consommer une variété de ces produits.

Nous avons aussi la cosmétique, des crèmes, des pommades, des shampoings et toutes sortes d'huiles provenant de ces espèces. Ces huiles peuvent être utilisées dans la cosmétique comme dans l'alimentation. Elles ont également des vertus thérapeutiques », a-t-elle souligné. A l'en croire, ces huiles sont produites par des sociétés coopératives dans le cadre du projet PGPC/REDD+.

« Nous avons lancé des appels à projets et nous avons pu valider plus de 1 000 projets financés par le programme. Les acteurs vont transformer ces produits et, grâce à la vitrine, ils pourront les commercialiser et se faire connaître plus facilement sur le plan national et sous-régional », a-t-elle ajouté.

Pour le coordonnateur du PGPC/REDD+, Soumaïla Bernard Tougma, la rénovation de cette vitrine vise à donner une valeur ajoutée aux produits de leurs partenaires, c'est-à-dire les producteurs de PFNL. « Elle va servir à stocker et à conserver ces produits afin d'en disposer sur le long terme. Certains produits sont saisonniers et il est parfois difficile d'en trouver à certaines périodes de l'année. Grâce à cette vitrine, nous pourrons les conserver et en faire un lieu de vente. C'est en cela qu'il y a un lien important entre la vitrine et les sous-projets que nous finançons », a-t-il déclaré.