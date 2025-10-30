Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - Les doyens de la musique burkinabè apportent leur contribution

Les doyens de la musique moderne et traditionnelle ont fait un don d'une tonne de ciment à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, mardi 28 octobre 2025, à Ouagadougou.

Les doyens de la musique moderne et traditionnelle sont convaincus que l'Initiative présidentielle Faso Mêbo est un levier de développement du Burkina Faso. Voilà pourquoi, ils ont décidé d'apporter leur soutien à l'initiative mardi 28 octobre 2025 à Ouagadougou à travers un don d'une tonne de ciment. Selon Tiemoko Traoré de son nom d'artiste « Patcheko », ce geste est pour eux une question d'engagement citoyen et de patriotisme.

Après ce don, les initiateurs envisagent tenir cette manifestation au Musée national pour rendre hommage à ces icones de la musique burkinabè dont certains sont malheureusement inactifs et parfois oubliés du grand public, a soutenu M. Ouédraogo. Il a expliqué que cette journée culturelle sera accompagnée des prestations d'artistes. A cette occasion, l'artiste a invité les jeunes générations à prêter main forte à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo pour un Burkina Faso meilleur. Pour encourager les travailleurs de Faso Mêbo, la délégation a organisé quelques prestations musicales à l'issue du don.