Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - Les doyens de la musique burkinabè apportent leur contribution

29 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Abdoulaye Balbone et Korotimi Nabaloum

Les doyens de la musique moderne et traditionnelle ont fait un don d'une tonne de ciment à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, mardi 28 octobre 2025, à Ouagadougou.

Les doyens de la musique moderne et traditionnelle sont convaincus que l'Initiative présidentielle Faso Mêbo est un levier de développement du Burkina Faso. Voilà pourquoi, ils ont décidé d'apporter leur soutien à l'initiative mardi 28 octobre 2025 à Ouagadougou à travers un don d'une tonne de ciment. Selon Tiemoko Traoré de son nom d'artiste « Patcheko », ce geste est pour eux une question d'engagement citoyen et de patriotisme.

Après ce don, les initiateurs envisagent tenir cette manifestation au Musée national pour rendre hommage à ces icones de la musique burkinabè dont certains sont malheureusement inactifs et parfois oubliés du grand public, a soutenu M. Ouédraogo. Il a expliqué que cette journée culturelle sera accompagnée des prestations d'artistes. A cette occasion, l'artiste a invité les jeunes générations à prêter main forte à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo pour un Burkina Faso meilleur. Pour encourager les travailleurs de Faso Mêbo, la délégation a organisé quelques prestations musicales à l'issue du don.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.