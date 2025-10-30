Afrique: 12 Sénégalais, dont Fadilou Keïta, parmi les décideurs économiques les plus influents du continent

Fadilou Keïta fait partie des 200 personnes les plus influentes d'Afrique parmi les décideurs économiques. Le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est à la 11e place de ce classement de Choiseul 100 Africa.

Ce palmarès annuel, réalisé de manière indépendante par Choiseul Africa, identifie et met en lumière les 200 jeunes décideurs économiques africains de 40 ans ou moins qui, par leur activité et leur influence, jouent et continueront de jouer un rôle majeur dans le développement économique de l'Afrique.

Fadilou Keïta n'est pas le seul Sénégalais dans ce prestigieux palmarès, puisqu'il y en a 11 autres dans le top 200. Également Fatoumata Ba (3e), Aïda Diouf (33e), Dorethy Pesseu (48e), Bamba Lô (84e), Elhadj Mamadou Seck (92e), Khady Evelyne Denise Ndiaye (95e), Maréme-Sav Sow (99e), qui sont notamment dans le top 100.

L'objectif de ce classement est de mettre en lumière les décideurs africains appelés à jouer un rôle prépondérant dans l'économie du continent, selon l'organisation, devenue un réseau d'influence panafricain unique pour la jeune génération.

Il convient également de noter que Choiseul Africa mobilise de nombreux experts et spécialistes du continent pour réaliser cette étude pionnière, qui analyse les moteurs de l'économie africaine.

Cette étude vise à représenter toutes les régions d'Afrique et autant de pays que possible, afin d'identifier une cohorte de leaders issus de tout le continent et de tous les secteurs porteurs de valeur et d'avenir.