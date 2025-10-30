Sénégal: Conseil des ministres - Ousmane Sonko mise sur une alliance État-secteur privé pour accélérer la transformation économique

29 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S. G

Le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé à « bâtir une alliance forte » entre l'État et le secteur privé national afin d'en faire « un levier central » du développement du Sénégal. Il s'exprimait ce mercredi 28 octobre 2025 lors du Conseil des ministres, selon le communiqué.

Rappelant que cette ambition a été réaffirmée par le Président de la République lors de ses dernières interventions publiques, M. Sonko a mis en avant l'implication du secteur privé dans l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050 et dans le Plan de Redressement économique et social (PRES). Il a salué la mobilisation des entreprises pour la création d'emplois, la formation de la jeunesse et le maintien de la stabilité sociale.

Le Premier ministre a souligné que l'État a déjà initié des réformes destinées à améliorer l'environnement des affaires, notamment à travers des mesures facilitant l'accès au foncier et à la commande publique, appuyées par des clauses de préférence nationale. L'initiative « SUNU CHAMPIONS », bientôt lancée, doit contribuer à faire émerger de véritables champions économiques locaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ousmane Sonko a également insisté sur un changement profond de culture administrative, demandant aux ministres « de mettre l'accent sur le soutien aux investisseurs, en particulier le secteur privé national », tout en renforçant la transparence et la digitalisation des procédures de décision.

À cet effet, le Premier ministre a rappelé le renforcement de la crédibilité économique du Sénégal sur la scène internationale, illustré par les récentes rencontres avec le FMI et la Banque mondiale à Washington, ainsi que par les accords signés lors des visites officielles au Rwanda et au Kenya. Des engagements qu'il a exigé de traduire rapidement en « projets concrets » au bénéfice des populations.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.