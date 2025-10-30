Sénégal: Conseil des ministres - Ousmane Sonko mise sur une alliance État-secteur privé pour accélérer la transformation économique

Le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé à « bâtir une alliance forte » entre l'État et le secteur privé national afin d'en faire « un levier central » du développement du Sénégal. Il s'exprimait ce mercredi 28 octobre 2025 lors du Conseil des ministres, selon le communiqué.

Rappelant que cette ambition a été réaffirmée par le Président de la République lors de ses dernières interventions publiques, M. Sonko a mis en avant l'implication du secteur privé dans l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050 et dans le Plan de Redressement économique et social (PRES). Il a salué la mobilisation des entreprises pour la création d'emplois, la formation de la jeunesse et le maintien de la stabilité sociale.

Le Premier ministre a souligné que l'État a déjà initié des réformes destinées à améliorer l'environnement des affaires, notamment à travers des mesures facilitant l'accès au foncier et à la commande publique, appuyées par des clauses de préférence nationale. L'initiative « SUNU CHAMPIONS », bientôt lancée, doit contribuer à faire émerger de véritables champions économiques locaux.

Ousmane Sonko a également insisté sur un changement profond de culture administrative, demandant aux ministres « de mettre l'accent sur le soutien aux investisseurs, en particulier le secteur privé national », tout en renforçant la transparence et la digitalisation des procédures de décision.

À cet effet, le Premier ministre a rappelé le renforcement de la crédibilité économique du Sénégal sur la scène internationale, illustré par les récentes rencontres avec le FMI et la Banque mondiale à Washington, ainsi que par les accords signés lors des visites officielles au Rwanda et au Kenya. Des engagements qu'il a exigé de traduire rapidement en « projets concrets » au bénéfice des populations.