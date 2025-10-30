Congo-Brazzaville: Arts martiaux - Le hapkido honore le pays en Corée du Sud

30 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Le représentant de la Fédération congolaise de hapkido, Me Edmond Narcisse Gandsié Dzia, a remporté la médaille d'or, le 26 octobre à Séoul, en Corée du Sud, lors du séminaire des maîtres instructeurs couplé à l'Open international de hapkido.

Au terme du séminaire des instructeurs et de l'Open international, le drapeau congolais a été fièrement hissé dans la capitale Sud-coréenne grâce aux œuvres de Me Edmond Narcisse Gandsié Dzia. Sa forte participation au séminaire ainsi que ses prouesses pendant la compétition ont été gratifiées.

Il a remporté, en effet, la médaille d'or dominant ainsi tous les quinze adversaires de diverses nationalités qui étaient inscrits dans sa catégorie, notamment chez les +83 kg des athlètes séniors et vétérans.

Confiant en l'avenir sportif du Congo, Me Edmond Narcisse Gandsié Dzia a plaidé pour un accompagnement conséquent de l'Etat afin de permettre aux fédérations sportives d'exécuter leurs programmes tout en honorant régulièrement le pays.

Il sied de noter que le hapkido est un art martial coréen qui utilise un ensemble de techniques de défense personnelle axées sur le contrôle articulaire, les projections, les frappes, les étranglements et l'utilisation d'armes. Il met l'accent sur la fluidité, l'harmonie ainsi que l'utilisation de l'énergie et du mouvement de l'adversaire.

