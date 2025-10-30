Congo-Brazzaville: Développement local - Faire du PADC un levier de la transformation socio-économique du pays

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a déclaré, le 28 octobre au cours de la journée parlementaire de présentation du Programme accéléré de développement communautaire (PADC), la nécessité de faire de ce projet un instrument efficace de développement local et un levier de la transformation socio-économique du pays.

D'un montant de 738 millions de dollars, soit environ 445 milliards FCFA, le PADC est un programme gouvernemental qui sera mis en oeuvre sur cinq ans, notamment de 2026 à 2030. La contrepartie du gouvernement est estimée à environ 100 milliards FCFA. Concernant son impact, il est attendu que 2,6 millions des Congolais sortiront en 2030 de l'état de pauvreté multidimensionnelle, spécifiquement 400 000 enfants auront accès à un système d'enseignement de qualité, 650 000 à l'électricité pérenne et fiable.

« Le Pnud nous offre ce jour l'occasion d'un échange interactif et fructueux sur le PADC, prévu d'être exécuté au cours de la période 2026-2030. Il s'agit de rendre opérationnelle une idée simple et puissante qui consiste à mettre en place une approche territorialisée de développement stratégique et cohérent, afin d'éradiquer la pauvreté. Eradiquer la pauvreté passe inéluctablement par la réduction des inégalités territoriales, le renforcement de la cohésion sociale, et l'amélioration durable des conditions de vie de la population », a rappelé Isidore Mvouba.

Selon lui, l'Assemblée nationale, en tant qu'institution de représentation du peuple, a un rôle essentiel à jouer dans la mise en oeuvre de ce programme porteur et structurant. D'où la nécessité de doter ce programme d'un cadre juridique et d'en faire un plaidoyer de mobilisation des ressources auprès des partenaires au développement et du gouvernement.

« Cette journée parlementaire nous offre un cadre privilégié de concertation avec les membres du gouvernement, les experts du programme, les partenaires au développement, les présidents des conseils départementaux... Elle est un premier maillon de la mise en oeuvre de ce programme. Cet objectif passe par une formulation des recommandations pertinentes pour sa mise en oeuvre, son financement et son impact sur les cibles prévues », a-t-il poursuivi. Il a souhaité que l'impact du programme soit à large spectre sur l'état de pauvreté et de fragilité de la population locale, l'accès à un système de qualité en matière d'éducation, de santé, de fourniture d'eau potable et d'électricité au travers d'une dynamisation des économies locales.

40% de la population congolaise aura accès aux services de base

Agence d'exécution du programme, le Pnud estime que le PADC va offrir à 40% de la population congolaise, vivant dans les zones non urbaines, un accès aux services de base. « En tant que leader du développement, ici au Congo, au Pnud, nous restons convaincus que le développement du Congo est à portée de main. En effet, ce beau pays présente toutes les caractéristiques d'un succès pour la réalisation des ODD dans les cinq prochaines années. Le pays dispose d'atouts considérables, de richesses naturelles abondantes, d'un capital humain prometteur, d'un leadership visionnaire, et d'une population à taille appréhendable par une planification judicieuse », a rappelé la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama Dian Barry. Il a précisé que le PADC permettra à la République du Congo de tenir les engagements pris lors du Sommet mondial sur les objectifs de développement durable (ODD) d'octobre 2023.

Elle s'est également félicitée de la vision claire de la République du Congo qui fera d'elle un des pays pionniers, champions des ODD. Ceci grâce à une volonté politique forte de rapprocher les ODD des réalités locales à travers une approche territorialisée du développement ; à la disponibilisation des allocations budgétaires consistantes, pour la matérialisation des investissements dans un calendrier maîtrisé ; ainsi qu'une mobilisation transversale de tous les acteurs pour une exécution et un suivi participatif. « Ce programme structurant permettrait, nous l'avons compris, de créer une équité territoriale, offrant à 40% de la population congolaise vivant dans les zones non urbaines d'avoir un accès aux services de base ; et leur apporter les opportunités économiques dans leur territoire, permettant de lutter contre l'exode rural, et le chômage des jeunes, singulièrement en ces années nationales de la Jeunesse déclarée par le Président de la République », a conclu Adama Dian Barry.

Présentant le programme devant la représentation nationale, le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondélé, a rappelé que le PADC vise, entre autres, le renforcement du tissu rural et villageois, la réduction des inégalités et de la fracture infrastructurelle entre zones urbaines et rurales. Il a notamment présenté aux participants les objectifs et l'importance stratégique du PADC, ses différentes composantes, son processus d'élaboration et de validation, ses résultats et impacts attendus, son financement, sa gouvernance.