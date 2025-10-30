Congo-Brazzaville: Infrastructures - Delphine Edith Emmanuel visite le futur centre multiservice de la valorisation des bio-ressources

La ministre de l'Enseignement supérieur, Delphine Edith Emmanuel, a effectué, le 27 octobre, une visite d'inspection sur le site devant abriter le Centre multiservice de la valorisation des bio-ressources (CMVB).

Accompagnée du directeur de l'Agence française de développement (AFD), Antoine Chevalier, et du président de l'Université Marien-Ngouabi, Parisse Akouango, la ministre de l'Enseignement supérieur, Delphine Edith Emmanuel, a pu s'imprégner de l'avancement des travaux du centre qui servira de lieu de rencontre pour les agriculteurs, les chercheurs, les entrepreneurs, les étudiants et les professionnels de l'agroalimentaire. « Par rapport à ma dernière visite, nous constatons qu'effectivement les travaux ont bien évolué. Je peux, après quelques mois, me réjouir de ce que les travaux se sont allègrement poursuivis et sont bien avancés », a déclaré la ministre à l'issue de sa visite.

Elle a fait comprendre, cependant, qu'il restait encore un certain nombre d'actes à poser, du matériel à installer avant qu'on ne puisse envisager la fin des travaux qui est désormais prévue pour le milieu de l'année prochaine. « Il y a un certain nombre d'exigences techniques qui s'imposent et qui doivent être réunies au préalable afin qu'on puisse terminer les travaux. Il y a des laboratoires qui restent à finaliser, du matériel qui a été commandé et qui est en phase d'installation. Des équipements qu'il faut pouvoir mettre dans les différentes salles et qui sont dédiés à des utilisations diverses. En même temps, je constate que les chambres froides sont déjà installées », a-t-elle remarqué.

Le directeur de l'AFD, de son côté, a souligné la nécessité de réunir toutes les parties prenantes afin d'identifier les éléments restants pour mener le projet à son terme. « Un projet c'est comme un marathon et dans un marathon, tous les kilomètres comptent. Le premier comme le dernier. Là on arrive sur le dernier kilomètre, il faut qu'on reste concentré justement pour pouvoir arriver à l'aboutissement de ce projet », a indiqué Antoine Chevalier.

Financée par l'AFD, la construction du CMVB s'inscrit dans le cadre d'un contrat de désendettement et de développement du gouvernement congolais à travers la mise en oeuvre du projet d'appui à la modernisation de l'enseignement supérieur. Le CMVB est logé au coeur de l'Université Marien-Ngouabi, précisément derrière l'Ecole normale supérieure et polytechnique. Elle sera équipée d'un plateau technique permettant de transformer, de stabiliser et de conditionner les matières premières de petite échelle et de contrôler les principaux paramètres de fabrication et de conservation.