Congo-Brazzaville: Campagne Octobre rose - Une semaine de dépistage gratuit à la maison médicale « Swalou diagnostic »

La maison médicale "Swalou diagnostic" a lancé, le 29 octobre à Brazzaville, en partenrait avec les associations « Solidarité féminine » et « Femmes et développement » , une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuite des cancers du sein et du col de l'utérus, de l'hypertension artérielle et du diabète.

S'étendant jusqu'au 4 novembre, la campagne se déroule au siège de la clinique médicale « Swalou diagnostic », dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, Bacongo. La journée inaugurale a été marquée par la sensibilisation, des échanges et le témoignage d'une ancienne malade du cancer, ainsi que le démarrage du dépistage aux différentes maladies. Le Pr Jean-Bernard Nkoua-Mbon, dans son exposé, a édifié les participants sur les deux cancers les plus fréquents chez la femme, notamment les cancers du sein et du col de l'utérus, leurs symptômes, les causes et la prévention avant d'évoquer le traitement.

Une communication qui a suscité à la fois espoir et inquiétudes au regard du coût élevé du traitement en cas de complication de la maladie. « Le combat que nous menons à travers le dépistage, c'est de découvrir la maladie quand elle est toute petite pour régler le problème. Quand le cancer est tout petit, le traitement est simple, même la chirurgie seule peut régler le problème. Si vous commencez à aller vers la chimiothérapie, il faut apporter 500 000 FCFA par cure, donc vous êtes condamnés à mourir », a sensibilisé cet oncologue de renom, précisant que le cancer du sein est guérissable s'il est diagnostiqué précocement.

La science évoluant, le Pr Jean-Bernard Nkoua Mbon a annoncé qu'il existe désormais de nouvelles techniques telles que l'immunothérapie, une méthode consistant à stimuler le corps pour lutter contre le cancer. « On a fait beaucoup de progrès là-dessus. Le premier cancer de la femme aujourd'hui est celui du sein, le deuxième étant le cancer de l'utérus. Dans vingt ans si nous sommes sérieux, nous ne parlerons plus du cancer du col de l'utérus. C'est une maladie sexuellement transmissible, due à un virus qu'on appelle le papillomavirus. Donc si demain on vaccine nos enfants (Les garçons et les filles), si on fait le dépistage très tôt pour découvrir les lésions précancéreuses, on va les soigner très simplement, on va éradiquer le cancer du col de l'utérus », a-t-il laissé entendre.

Accompagner les structures de prise en charge des malades

Ancienne malade du cancer, Zara est cheffe d'entreprise. Après avoir souffert de cette maladie qui l'a fait sortir du pays pour aller suivre des soins appropriés à l'étranger, elle a partagé son témoignage à l'assistance tout en insistant sur la nécessité d'aller au-delà de la prévention et du dépistage pour susciter la vraie prise de conscience. « Le parcours que j'ai fait, m'a amenée à m'intéresser à ces maladies qui font partie du groupe des pathologies chroniques non transmissibles. J'ai dû comprendre quelque part que la cause de ces maladies, c'est parfois notre mode de vie, au-delà du fait que, il faut aussi le dire, les femmes noires sont génétiquement prédisposées à développer les cancers de sein et de col de l'utérus. C'est comme ça que nous sommes faites », a-t-elle souligné. Elle a indiqué qu'on peut commencer à s'exposer au cancer par une sexualité non contrôlée.

La présidente de l'association « Solidarité féminine », Praxède Mavoungou Wassi, a rappelé que chaque année, Octobre rose rappelle aux femmes une réalité qui touche tout le monde, mais aussi un message porteur d'espoir d'autant plus que le dépistage précoce sauve des vies. « A travers cette campagne, notre association réaffirme son rôle : sensibiliser, informer, accompagner et soutenir toutes les femmes sans distinction dans ce combat contre la maladie du cancer. Nous voulons que chaque femme sache qu'elle n'est pas seule, que chaque diagnostic précoce est une victoire et que chaque geste de solidarité est une lumière dans le parcours du courage », a-t-elle déclaré au nom des deux associations. Elle a salué l'engagement des professionnels de santé, des institutions, des associations partenaires ainsi que tous ceux qui participent à leur manière à cette grande chaîne de vie et d'amour.

Promotrice de la maison médicale « Swalou diagnostic », le Dr Simone Loubienga a rappelé que cette clinique est à sa sixième campagne de dépistage gratuit. Les cinq premières campagnes ayant permis de consulter plus de 822 personnes concernant les pathologies telles que l'hypertension artérielle, le diabète, le VIH, les infections sexuellement transmissibles et le cancer de la prostate. « Cette année, nous avons voulu saisir le mois d'octobre dédié au cancer de la femme pour réaliser cette campagne. Je formule le voeu pour que les associations tant politiques qu'apolitiques fassent des dons auprès des structures publiques ou privées de prise en charge des patients atteints de cancer. J'invite la population à se faire dépister car une prise en charge précoce donne beaucoup plus de chances de guérison. Il vaut mieux prévenir que guérir dit-on. Prenons soin de nous car chaque jour est une vie », a-t-elle lancé.