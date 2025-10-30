Congo-Brazzaville: Révision des listes électorales - Marius Mouambenga s'imprègne de l'atmosphère dans les bureaux d'enrôlement

A la veille de la clôture de l'opération de révision des listes électorales, le commissaire général du Comité de suivi de la convention pour la paix et la reconstruction du Congo, Marius Mouambenga, a effectué, les 28 et 29 octobre, une descente d'observation dans certains bureaux d'enrôlement de Brazzaville afin d'évaluer le déroulement des activités et s'assurer du respect des procédures établies.

Le commissaire général, chargé aussi de l'Observatoire national des élections, accompagné des membres de son cabinet, s'est rendu successivement dans les bureaux d'enrôlement des arrondissements à forte densité démographique, notamment Makélékélé, Bacongo, Talangaï et Ouenzé pour s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs et du respect des procédures d'identification.

Le plus grand nombre de personnes recensées a été enregistré dans la commune de Makélékélé avec 9 201 électeurs enrôlés dans les vingt-deux bureaux installés dans l'arrondissement. Une forte affluence qui s'est réalisée par le travail d'itinérance et à la criée, a justifié le maire de cet arrondissement, Edgard Bassoukissa. « Il nous reste à valider les fiches et les mettre dans le paquetage pour les envoyer au niveau de la Direction générale des affaires électorales. Mais selon les instructions, on va assurer une permanence pendant deux mois pour attendre que les fiches nous reviennent afin de regarder si les noms sont bien inscrits et s'il n'y a pas des erreurs », a-t-il expliqué.

Si les habitants du premier arrondissement de Brazzaville ont affiché un fort intérêt pour cette opération, le deuxième, par contre, a réalisé un faible taux d'électeurs enrôlés avec seulement 1 069 dans les quinze bureaux. En dépit de cette faible mobilisation de la population, tout s'est passé dans le calme, a reconnu un membre de la commission chargé de l'enrôlement. Un engouement de dernière minute de la part de la population est même observé, a-t-il dit.

A Talangaï, le responsable du centre a indiqué que 7 534 électeurs avaient déjà été enrôlés dans les soixante-neuf bureaux installés. Malgré une affluence variable, les opérations se déroulent dans de bonnes conditions, a déclaré le secrétaire général de cette mairie, Tiburce Ingombo. « C'est un électorat résiduel, ce sont ceux là qui n'ont jamais voté qui viennent en majorité. Et puis, nous avons ceux qui ont changé de quartiers et il fallait également retrancher ceux-là qui sont décédés ou ont perdu le droit de vote pour avoir été condamnés. Donc, tout se passe bien et sans incident », a-t-il dit.

Du côté de Ouenzé, on constate des chiffres presque identiques : 7 124 nouveaux électeurs ont été enrôlés pour l'instant dans les vingt-trois bureaux de cet arrondissement.

S'exprimant au terme de sa visite, Marius Mouambenga a noté une bonne organisation logistique dans ces bureaux d'enrôlement, surtout venant des membres des commissions, et l'engouement des habitants à soutenir cette activité nationale. « Nous espérons que cela va continuer ainsi et que les élections de 2026 se passeront dans une ambiance fraternelle pour que le Congo soit toujours en paix. Nous remarquons la présence de toutes les parties, la majorité, l'opposition, le centre et la société civile, donc tout se passe bien », a indiqué le commissaire général du Comité de suivi de la convention pour la paix et la reconstruction.

Le commissaire général a salué, par ailleurs, le professionnalisme et la résilience des agents électoraux. Il a encouragé les citoyens non encore enrôlés à se présenter sans tarder dans les centres d'enrôlement avant la clôture officielle. Il a également promis de faire remonter les difficultés rencontrées afin d'envisager, si nécessaire, un ajustement du calendrier.

A noter que l'évaluation de l'opération d'enrôlement sur les listes électorales, faite le 28 octobre par la Direction générale des affaires électorales et la Commission nationale électorale indépendante, a révélé que plus de 90% d'électeurs ont été déjà enrôlés.