Slovénie, 1er tour de la Coupe

John-Céleste Makoumbou était remplaçant lors de l'élimination du Tabor Sezana par Primorje (1-4). Non entré en jeu.

Serbie, 16e de finale de la Coupe

Le TSC Topola Backa est sorti par le Grafica Belgrade, pensionnaire de 2e division (0-2). Prestige Mboungou était titulaire.

Suisse, 11e journée, 1re division

Thoune, en infériorité numérique depuis la 39e minute, bat Winterthur 3-0. Titulaire, Christopher Ibayi a manqué un face-à-face à la 15e minute. A la 19e , il tente à nouveau sa chance, et voit Kapino repousser le ballon dans les pieds de Dälher, qui marque dans le but vide.

Averti à la 41e minute , l'avant-centre congolais a été remplacé à la 55e.

Le Servette remporte le derby alémanique sur le terrain de Lausanne (3-1). Morgan Poaty, auteur d'un but contre son camp sur le 2-1 et remplacé à la 84e minute; Kévin Mouanga, battu sur le 1-1; et Bradley Mazikou, averti à la 57e minute, étaient tous trois titulaires.

Au classement, Thoune reste premier avec 25 points et quatre longueurs d'avance sur Saint-Gall. Le Servette remonte à la 7e place avec 14 points, devant Lausanne, 10e avec 12 points.