Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Slovénie, Serbie et Suisse)

30 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Slovénie, 1er tour de la Coupe

John-Céleste Makoumbou était remplaçant lors de l'élimination du Tabor Sezana par Primorje (1-4). Non entré en jeu.

Serbie, 16e de finale de la Coupe

Le TSC Topola Backa est sorti par le Grafica Belgrade, pensionnaire de 2e division (0-2). Prestige Mboungou était titulaire.

Suisse, 11e journée, 1re division

Thoune, en infériorité numérique depuis la 39e minute, bat Winterthur 3-0. Titulaire, Christopher Ibayi a manqué un face-à-face à la 15e minute. A la 19e , il tente à nouveau sa chance, et voit Kapino repousser le ballon dans les pieds de Dälher, qui marque dans le but vide.

Averti à la 41e minute , l'avant-centre congolais a été remplacé à la 55e.

Le Servette remporte le derby alémanique sur le terrain de Lausanne (3-1). Morgan Poaty, auteur d'un but contre son camp sur le 2-1 et remplacé à la 84e minute; Kévin Mouanga, battu sur le 1-1; et Bradley Mazikou, averti à la 57e minute, étaient tous trois titulaires.

Au classement, Thoune reste premier avec 25 points et quatre longueurs d'avance sur Saint-Gall. Le Servette remonte à la 7e place avec 14 points, devant Lausanne, 10e avec 12 points.

