Sénégal: Projet Ndar Energy - Les turbines de la centrale de Saint-Louis réceptionnées

Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Birame Soulèye Diop, a présidé, le mardi 28 octobre, au Port autonome de Dakar (Pad), la cérémonie de réception des turbines du projet Ndar Energy. Cette opération, conduite avec l'appui de Senelec et des partenaires privés, s'inscrit dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale « Gas to Power », visant la conversion des centrales thermiques vers le gaz naturel.

Birame Soulèye Diop a précisé que les turbines réceptionnées s'intègrent pleinement dans la stratégie « Gas to Power ». « Elles permettront à la centrale de fonctionner au gaz local issu du champ Grand Tortue Ahmeyim (Gta) ; ce qui réduira considérablement le coût de production de l'électricité », a-t-il indiqué.

Le projet, d'un coût supérieur à 300 milliards de FCfa, a pu être réalisé grâce à « la diligence et à l'efficacité des partenaires ». Ce, malgré les tensions sur le marché international de l'énergie. Par ailleurs, le ministre a rappelé que cette initiative s'inscrivait dans une double approche : des solutions conjoncturelles, comme la baisse des tarifs récemment annoncée par le Premier ministre, et des solutions structurelles, notamment la conversion et la construction de nouvelles centrales au gaz.

Selon lui, la baisse du prix de l'électricité, actuellement en préparation, résulte d'un travail collectif entamé depuis plusieurs mois, avec plus d'une vingtaine de réunions techniques tenues pour aboutir à des conclusions provisoires. De plus, il a souligné que Senelec poursuit la conversion progressive des centrales fonctionnant au fioul pour les adapter au gaz.

« Ces turbines s'inscrivent pleinement dans cette dynamique. L'objectif, à terme, a renseigné le ministre, est que d'ici au début 2027, toutes les centrales concernées soient modernisées et opérationnelles afin d'assurer une production stable et moins coûteuse », a-t-il précisé. Sur ce, Birame Soulèye Diop a réaffirmé la volonté du gouvernement de consolider la souveraineté énergétique du Sénégal. À ses yeux, la transition vers le gaz naturel et le développement parallèle des énergies renouvelables permettront au pays d'assurer son autonomie énergétique.

L'infrastructure livrée en 2027

Le directeur du Développement des Applications pour Axa Energy et directeur extérieur d'Enda Énergies, Moussa Saleh, a rappelé que la société développe actuellement une centrale de 255 mW à Saint-Louis. Il a affirmé que le projet est presque prêt et que les équipements, fournis par General Electric, sont déjà disponibles sur le site.

« La construction démarrera dès la semaine prochaine ; le cycle simple sera opérationnel en juillet 2026, tandis que le cycle combiné le sera entre janvier et février 2027 », a-t-il assuré. À l'en croire, le Sénégal constitue « un pays stratégique » pour Axa Energy qui souhaite contribuer durablement à la production d'une électricité abordable et fiable. En ce sens, M. Saleh a assuré qu'aucune contrainte majeure ne freine le projet, soulignant que le partenariat entre Senelec et le ministère de l'Énergie demeure solide et efficace.