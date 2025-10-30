Centrafrique: L'expert de l'ONU présente son rapport sur les droits de l'homme dans le pays

L'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, Yao Agbetse a présenté mercredi 29 octobre son rapport annuel devant l'Assemblée générale des Nations unies. Malgré une amélioration globale ces dernières années, la situation reste préoccupante dans le nord-est et le sud-est du pays, notamment à l'approche des élections générales prévues pour le 28 décembre prochain.

Les groupes armés restent les principaux acteurs de l'insécurité en Centrafrique. Leurs exactions continuent, malgré les engagements pris lors des derniers accords de paix. Mais les forces armées centrafricaines se rendent également coupables d'arrestations, de détentions arbitraires, d'exécutions extrajudiciaires et peinent à protéger les civils en raison d'un manque chronique de moyens.

Des extorsions et des violences sont également signalées de la part de leurs alliés russes qui n'ont pas fait preuve de diligence raisonnable, indique le rapport, pour empêcher les exactions du groupe Azandé qu'elles ont formé dans le sud-est pour combattre les rebelles de l'UPC.

« J'en appelle aux autorités à faire preuve de dialogue »

La milice est pointée du doigt pour des meurtres, viols collectifs et tortures, qui cible notamment les Peuls et les musulmans, ravivant ainsi les tensions intercommunautaires. « Si des mesures promptes ne sont pas entreprises pour justement arrêter les opérations des Azandé, il me semble que nous courons des ennuis en termes de sécurité », analyse Yao Agbetse, l'expert indépendant sur la situation des droits de l'Homme en République centrafricaine.

Une menace persistante, à deux mois de l'élection présidentielle, dont plusieurs opposants, comme Anicet Georges Dologuélé, pourraient être écartés.

« J'en appelle aux autorités à faire preuve de dialogue et que ce dialogue puisse apporter des réponses nécessaires afin que certains leaders de l'opposition ne soient pas exclus du processus électoral, étant entendu que je considère ces élections comme représentant un tournant décisif pour le pays », ajoute Yao Agbetse.

Le Conseil constitutionnel termine ce jeudi 30 octobre l'examen des candidatures et devrait publier dans les prochains jours la liste des candidats retenus.