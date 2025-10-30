Sénégal: Meeting du 8 novembre - Avenir « Seneegal Bi Ñu Bëgg » en première ligne de la mobilisation

Dans la perspective du grand rassemblement politique du Parti Pastef/Les Patriotes, le 8 novembre prochain, sur le parking du stade Léopold Sedar Senghor, à Dakar, la plateforme politique « Avenir Seneegal Bi Ñu Bëgg » compte se mettre en ordre de bataille, peut-on lire dans un communiqué parvenu hier, mardi 28 octobre, à la Rédaction.

Dans cette dynamique, elle invite tous ses membres et les militants patriotes à répondre à l'appel d'Ousmane Sonko, le 8 novembre, afin d'assurer une redynamisation des forces vives de la Nation autour du gouvernement actuel. « Le Bureau exécutif appelle tous les patriotes et citoyens à se mobiliser derrière le gouvernement pour faire échec aux tentatives de manipulation de l'opposition. En outre, nous saluons le courage, la responsabilité et l'engagement du nouveau régime à redresser le pays en fondant désormais l'action politique sur l'éthique, la transparence budgétaire et le respect du peuple », a-t-on écrit dans la note.

Poursuivant, les camarades de Cheikh Tidiane Dièye, leader de cette plateforme politique, exhortent le gouvernement à poursuivre la voie du processus de reddition des comptes et de la transparence dans les finances publiques. « Nous voulons que les actes de mal gouvernance ainsi que les crimes et délits présumés du régime de Macky Sall soient portés devant la justice et que toutes les responsabilités soient établies », ont-ils affirmé.

En outre, les dirigeants d'Avenir « Seneegal Bi Ñu Bëgg » dressent un bilan positif de l'action du gouvernement dirigé par Ousmane Sonko et saluent sa pertinence et sa vision.

