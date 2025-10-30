Sénégal: Fièvre de la Vallée du Rift - Des études en cours pour mieux comprendre la maladie

L'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal (Odvs) travaille en étroite collaboration avec les ministères de la Santé, de l'Agriculture et de l'Environnement dans la surveillance et la riposte face aux maladies émergentes, notamment la fièvre de la Vallée du Rift.

« Les éleveurs sont désormais conscients que certaines maladies peuvent éradiquer un troupeau ou même atteindre l'homme. Ils adhèrent de plus en plus aux campagnes de vaccination », s'est félicité son président Docteur Imame Thiam. Il s'exprimait, samedi dernier, lors de l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire de l'Odvs.

Cette dynamique est le fruit des campagnes de sensibilisation menées par les vétérinaires, en partenariat avec l'État et les organisations professionnelles. Le représentant du directeur général de l'École inter-États des sciences et médecine vétérinaires (Eismv), Dr Dieudonné Kabkia, a salué la collaboration entre l'Ordre et l'institution académique.

« Des études sont en cours, notamment sur la fièvre de la Vallée du Rift, pour mieux comprendre la pathologie et renforcer la riposte scientifique », a-t-il déclaré. Maladie virale transmise par les moustiques, la fièvre de la vallée du Rift touche principalement les ruminants (bovins, ovins, caprins) et peut infecter l'homme. « Nos membres, qu'ils soient du secteur public ou privé, sont mobilisés pour alerter, vacciner et prévenir. La maîtrise de cette maladie est une priorité nationale », a insisté Imame Thiam.