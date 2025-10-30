Sénégal: Journée mondiale de l'AVC - Le Pr Maouly Fall conseille la prévention

La Journée mondiale de l'AVC (accident vasculo-cérébral) a été célébrée hier au Centre hospitalier national de Pikine sous le thème : « Défis et réalités de la prise en charge de l'AVC dans la banlieue ». Le chef du service neurologique de l'hôpital de Thiaroye, le Dr Maouly Fall, a insisté sur l'importance de la sensibilisation pour aider les Sénégalais à éviter les facteurs de risque.

L'AVC constitue un problème majeur de santé publique dans notre pays. Deux tiers des patients hospitalisés dans les services de neurologie souffrent de cette maladie, et un tiers des décès y sont également liés, a rappelé le Dr Maouly Fall. Une grande partie des victimes réside dans la banlieue, ce qui explique le choix de l'hôpital de Thiaroye pour accueillir la célébration de la journée mondiale de l'AVC.

Lors de la cérémonie, le Dr Maouly Fall a profité de l'occasion pour sensibiliser le public, essentiellement composé de membres de l'Association sénégalaise de soutien aux patients et familles victimes d'AVC. Il a insisté sur l'importance de la prévention : « Il faut faire le maximum d'efforts dans la sensibilisation afin que tout le monde puisse s'engager dans la prévention », a-t-il déclaré.

Pour prévenir l'AVC, il est recommandé d'éviter les facteurs de risque tels que l'hypertension artérielle, le diabète, les dyslipidémies (taux de cholestérol) et la sédentarité. Le neurologue a conseillé de manger moins gras, moins salé et moins sucré, tout en pratiquant une activité physique régulière.

Le directeur de l'hôpital de Thiaroye, le Dr Souleymane Loucar, qui a présidé la cérémonie, a souligné que la sensibilisation peut considérablement réduire les cas d'AVC. Il a rappelé que l'hôpital dispose des outils de base pour traiter la maladie, tout en précisant qu'il n'est pas encore totalement équipé pour éliminer les risques de complications graves ou de décès liés à un AVC. Toutefois, un projet de pôle médical est en cours pour renforcer le service de neurologie et le mettre aux normes.