Afrique Australe: La SADC et l'Allemagne tiendront des négociations bilatérales sur la coopération au développement

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et la République fédérale d'Allemagne organiseront des négociations bilatérales sur la coopération au développement du 05 au 06 novembre 2025 au siège du Secrétariat de la SADC à Gaborone (Botswana).

Ces négociations seront coprésidées par le Secrétaire exécutif de la SADC, S.E. M. Elias M. Magosi, et Mme Birgit Gerhardus, Chef de la Division Afrique australe au ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Les négociations offrent à la SADC et au gouvernement allemand l'occasion de se pencher sur des questions d'intérêt commun, dans le but de renforcer la coopération en faveur de l'intégration régionale, de l'éradication de la pauvreté et du développement durable.

La SADC et la République fédérale d'Allemagne jouissent d'une longue histoire de coopération et de partenariat qui repose sur le respect mutuel, des priorités communes et une vision partagée d'une Afrique australe pacifique, prospère et résiliente. Depuis 1992, le gouvernement allemand soutient de manière constante la mise en oeuvre du programme d'intégration régionale en apportant un soutien spécifique à l'intégration économique régionale, à la gestion transfrontalière de l'eau, à la gestion durable des ressources naturelles et au renforcement des capacités institutionnelles au niveau régional et au niveau des États membres de la SADC.

Les négociations à venir serviront de plateforme permettant d'examiner les progrès accomplis, d'harmoniser les priorités et de dégager de nouveaux fonds, conformément aux priorités fixées par l'Allemagne et au Plan stratégique indicatif régional de développement (2020-2030)

Les échanges porteront principalement sur les domaines prioritaires de coopération suivants :

Intégration économique régionale - promouvoir la facilitation du commerce, l'industrialisation et la résilience économique dans les États membres ;

Gestion des eaux transfrontalières - favoriser l'utilisation durable et équitable des ressources en eau partagées ;

Utilisation et protection transfrontalières des ressources naturelles - promouvoir la conservation de la biodiversité, l'adaptation au climat et les moyens de subsistance durables ;

Coopération au-delà des domaines prioritaires (domaines fondamentaux) : identification d'initiatives complémentaires visant à renforcer les capacités institutionnelles aux niveaux régional et national et à résoudre les problèmes régionaux émergents.

Ces négociations bilatérales constituent une réaffirmation de l'engagement commun de la SADC et de l'Allemagne à approfondir leur coopération en vue d'assurer des conditions de vie dignes aux populations de la Région de la SADC et de contribuer de manière significative à la réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, de l'Accord de Paris et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Au Botswana, la délégation allemande visitera des institutions soutenues par la coopération SADC-Allemagne qui sont des exemples de coopération régionale, de renforcement institutionnel et de développement durable.

Celles-ci comprennent :