Ile Maurice: L'intelligence artificielle est... humaine

On nous dit que l'intelligence artificielle (IA) changera le monde, sans toujours préciser qu'elle le fait déjà. La vraie question, pour un pays comme le nôtre, n'est pas de savoir si l'IA va nous bouleverser, mais si nous allons la subir ou la maîtriser.

Deux signaux forts montrent que le débat n'est plus académique : un séminaire sino-mauricien sur la gouvernance des données, organisé hier à Réduit, et une conférence nationale sur la Gen AI pour le développement durable, prévue en décembre. Deux événements qui, à défaut d'une stratégie nationale, esquissent enfin une direction. L'IA n'est plus un gadget d'ingénieur : elle devient une politique publique, un facteur de compétitivité et, surtout, une question de souveraineté.

Aux États-Unis, le sénateur Bernie Sanders vient de publier un rapport incendiaire : près de 100 millions d'emplois pourraient disparaître d'ici dix ans sous l'effet de l'automatisation. Son constat est brutal : la productivité explose, les profits s'envolent, mais les salaires stagnent. Depuis 50 ans, le travail crée toujours plus de richesse - pour ceux qui ne travaillent plus. Sanders propose une idée audacieuse: une «taxe-robot», pour faire payer les entreprises qui remplacent l'humain sans redistribuer les gains.

Une proposition jugée utopique, mais qui rejoint une réflexion mondiale sur le partage des bénéfices du progrès technologique. Dans son édition spéciale 2025, TIME évoque même la création d'un AI Dividend Fund, un fonds citoyen alimenté par les profits de l'automatisation. Une idée que Maurice aurait tort de balayer d'un revers de main.

Car, ici aussi, la menace n'est pas théorique. Nos secteurs les plus exposés - services financiers, BPO, textile, éducation - sont précisément ceux qu'une IA peut réorganiser sans bruit, à coups d'algorithmes discrets et de gains de productivité silencieux. Derrière chaque emploi automatisé se cache une équation politique : comment redistribuer les bénéfices du progrès pour ne pas creuser le fossé entre les qualifiés et les exclus ?

Pendant que Sanders s'inquiète de justice, la Chine agit. Son ambassadrice à Maurice, la Dr Huang Shifang, a décrit l'IA comme «un pont de développement et d'amitié». Derrière cette diplomatie souriante se dessine un projet plus vaste : une diplomatie algorithmique, où la technologie devient un instrument d'influence. Les infrastructures numériques chinoises - câbles, serveurs, plateformes - s'installent au coeur de nos systèmes. Pékin et Shenzhen exportent un modèle d'efficacité, là où l'Occident prêche la prudence.

De l'autre côté, Washington parle régulation et sécurité. Un rapport du département d'État américain met en garde contre le risque d'«extinction» lié à l'IA avancée, comparable à celui du nucléaire. L'Amérique envisage désormais de limiter la puissance de calcul et d'interdire certaines publications de codes sources. Entre la Chine qui connecte et l'Amérique qui contrôle, Maurice devient un laboratoire géopolitique - à la fois terrain d'essai, partenaire et relais d'influence.

Nos données, elles, deviennent une ressource stratégique.

Dans cette guerre froide numérique, l'IA est déjà partout : dans nos banques, nos universités, nos services clients, nos journaux et sur nos écrans. Demain, elle écrira nos courriers, notera nos élèves et gérera nos impôts. Mais qui la contrôlera ? Sans gouvernance claire, l'automatisation risque d'accentuer la fracture entre ceux qui entraînent les machines et ceux qu'elles remplacent. Il y a un consensus depuis début 2025 : «AI will not replace people. People who know how to use AI will replace those who don't.»

Le vrai enjeu, ici, demeure la compétence. Maurice n'a pas besoin de craindre la machine : elle doit former ses citoyens à la gouverner.

Il faut dès maintenant anticiper plutôt que subir. Cela implique d'investir massivement dans la formation et la reconversion, en intégrant l'IA dans les curricula techniques et managériaux, de créer un AI Trust Fund mauricien pour financer la recherche, les start-up et la montée en compétences des travailleurs les plus exposés, et d'instaurer enfin une transparence algorithmique, en exigeant que toute technologie utilisée dans le secteur public rende des comptes, comme le ferait une entreprise publique.

Ces mesures ne relèvent pas de la science-fiction : elles fondent la crédibilité d'un petit État dans la nouvelle économie mondiale. Maurice a su bâtir une réputation de hub financier grâce à sa rigueur réglementaire ; elle peut devenir un hub de régulation éthique de l'IA - un espace où les données sont protégées, les innovations encouragées et la confiance institutionnelle préservée.

La Gen AI Conference for Sustainable Development 2025 offre justement un point de départ. Les organisateurs parlent d'emplois, de recherche appliquée, de finance verte et de transparence publique. C'est une ambition louable : replacer l'humain au centre de la technologie. Mais pour qu'elle dépasse le stade du colloque, il faudra un cap politique, une gouvernance partagée entre l'État, les entreprises et les universités, ainsi qu'une volonté d'intégrer la société civile dans la conversation.

Les nations qui se contenteront d'observer l'IA seront les provinces numériques de demain.

Car la menace n'est pas l'IA elle-même. Le vrai danger, c'est l'indifférence : croire que la technologie décidera seule de notre avenir. Les grandes puissances se préparent déjà à une ère où les algorithmes pèseront aussi lourd que les armes. À nous de ne pas rester les spectateurs émerveillés d'une révolution qui nous dépasse.