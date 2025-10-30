La deuxième édition du Carrefour international de la gastronomie du Faso (CIGAF) a officiellement ouvert ses portes, lundi 27 octobre 2025, à Ouagadougou. Cette édition qui se tient du 27 octobre au 1er novembre, a pour thème : « La gastronomie, vecteur de valorisation culturelle et d'unité des peuples ».

L'art culinaire est un vecteur de richesse culturelle et de développement des pays. C'est fort de cette vision que des chefs cuisiniers burkinabè ont créé le Carrefour international de la gastronomie du Faso (CIGAF). Ainsi, la grande famille des acteurs oeuvrant dans le domaine de la gastronomie de plusieurs pays se retrouve à Ouagadougou pour un partage d'expériences, une vulgarisation du savoir-faire culinaire et une valorisation des riches patrimoines culturels.

Pour la présente édition qui se tient, du 27 octobre au 1er novembre 2025, dans la capitale burkinabè, 26 pays sont présents dont la Turquie, le Nigeria, la France, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Mali, le Togo et la Guinée. Selon le représentant du ministre de la

Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le chargé de missions Moussa Dicko, la tenue de cette édition du CIGAF est d'abord une fierté, ensuite un engagement à partager nos valeurs, notre riche patrimoine culinaire et exporter le savoir-faire des Burkinabè vers le reste du monde.

Selon lui, le Carrefour international de la gastronomie du Faso constitue une réponse à la question fondamentale : comment transformer nos richesses locales, nos talents et nos traditions en leviers de développement et de rayonnement mondial ? Le président du comité d'organisation du CIGAF 2025, Benjamin Compaoré, a affirmé que leur ambition est de faire de la gastronomie un levier de développement national et une fierté. « Cette IIe édition se veut plus ouverte, plus inclusive et résolument internationale », a-t-il poursuivi.

Quant à la représentante du parrain, Martine Baillou, elle a confié qu'être parrain de cette édition est pour lui un devoir moral et patriotique, mais aussi une source de fierté, car au-delà de la célébration du goût, le CIGAF est un espace d'unité, de créativité et d'opportunités. A l'issue de la cérémonie d'ouverture, les participants, au cours d'une visite de stands, ont découvert la diversité et la qualité des produits exposés par les différents pays au CIGAF 2025.