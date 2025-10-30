Burkina Faso: Cas d'incivisme à Ouagadougou - Le tenancier d'une auberge voile un lampadaire avec un pagne

30 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Dans la nuit, du 28 au 29 octobre 2025, le Centre d'appel de la Police municipale de Ouagadougou recevait l'appel d'un citoyen pour dénoncer un cas d'incivisme.

Très rapidement une équipe de la Direction de la sécurité publique s'est déportée sur les lieux. Le constat est désolant, en effet le tenancier d'une auberge a enveloppé le

lampadaire situé devant son auberge d'un pagne en vue d'assurer une discrétion à la clientèle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Séance tenante des instructions ont été données d'enlever le pagne, le gérant et le concierge ont été conduits dans les locaux de la Police municipale. Au cours de l'intervention, l'équipe a constaté que l'auberge ne répond pas aux conditions légales d'exploitation d'une infrastructure d'hébergement, notamment l'absence d'un agrément d'exploitation, certains documents ne sont pas à jour et la non tenue d'un registre d'enregistrement des clients.

Ce jour, 29 octobre 2025, les services de la Police municipale ont procédé à la fermeture de l'auberge, les contrevenants conduits sur le site de Faso Mêbo pour des travaux d'intérêt commun. La Police municipale rappelle aux citoyens que l'éclairage public répond à un besoin de sécurité publique, la notion de « voir et être vu ». Il dissuade le délinquant et rassure le citoyen.

Elle réitère ses remerciements à la population de la ville de Ouagadougou pour son esprit patriotique et civique.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.