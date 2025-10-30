Burkina Faso: Rencarts 2025 - Les arts à l'honneur, du 30 octobre au 1er novembre prochain

Le Musée national du Burkina Faso organise, du 30 octobre au 1er novembre 2025, à Ouagadougou la IIe édition de la Rencontre des arts (RENCARTS) sur le thème : « Créer, dire et partager nos rêves ». L'information a été annoncée au cours d'une conférence de presse, lundi 27 octobre 2025, à Ouagadougou.

La Rencontre des arts (RENCARTS) est un événement culturel et artistique initié par le Musée national du Burkina Faso. Dans la soirée du lundi 27 octobre 2025, à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse, le Musée national a annoncé la tenue de la IIe édition, du 30 octobre au 1er novembre, sur le thème : « Créer, dire et partager nos rêves ».

Selon le directeur général par intérim du Musée national du Burkina Faso, Adama Ouédraogo, le thème choisi pour la IIe édition de RENCARTS met en lumière la puissance de l'imagerie collective et la capacité des artistes à transformer les rêves en réalités visibles. Il a indiqué que plusieurs activités sont à l'ordre du jour. Il s'agit de communications et d'expositions.

Selon M. Ouédraogo, l'évènement poursuit plusieurs objectifs à savoir favoriser la rencontre entre artistes de différentes disciplines (sculpture, peinture, musique, théâtre, danse et littérature) et encourager le dialogue interculturel et la transmission des savoirs artistiques. « Il vise aussi au renforcement du Musée national comme un pôle de créativité et de rayonnement culturel », a-t-il expliqué.

Pour lui, le succès de RENCARTS repose sur la synergie entre institutions publiques, partenaires privés et acteurs culturels. Pour cette

édition 2025, un appel à candidatures a été lancé et 90 dossiers issus de toutes les régions du pays ont été réceptionnés dans plusieurs disciplines. Le DG par intérim du Musée national espère recevoir plus de visiteurs qu'en 2024.