Burkina Faso: Fonds de promotion culturelle - 423 projets seront financés à hauteur de 300 millions F CFA

Dans le cadre du suivi des projets financés par le Fonds de promotion culturelle (FPC), le Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA) a organisé une rencontre d'échanges avec les bénéficiaires, prestataires et chargés de suivi des projets, mardi 28 octobre 2025, à Ouagadougou.

Le Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA) veut faire un point d'étape sur l'exécution des projets financés par le Fonds de promotion culturelle (FPC). A cet effet,

il a tenu une rencontre d'échanges avec les bénéfi-ciaires et les prestataires de son appel à projet 2025, mardi 28 octobre 2025, à Ouaga-dougou. Selon la secrétaire générale du BBDA, Chantal Sorgho Kaboré, il était opportun de regrouper le BBDA, le comité de suivi desdits projets et les bénéficiaires pour des échanges afin de s'accorder pour la réussite des projets sélectionnés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a annoncé que le BBDA va financer 423 dossiers sur un effectif global de 1289 dossiers reçus à hauteur de 300 millions F CFA. Selon le Directeur général (DG) du BBDA, Hamed dit Patindeba Patric Lega, cette rencontre avec les bénéficiaires et les prestataires de l'appel à projets du BBDA est une occasion pour les acteurs d'avoir plus d'informations sur le Fonds de promotion culturelle, afin que ceux qui souhaitent postuler pour les prochaines années puissent le faire en toute quiétude et déposer leurs dossiers à temps.

M. Léga a aussi soutenu que cette rencontre vise également à faire un point d'étape sur l'exécution des activités, identifier les difficultés rencontrées et harmoniser les pratiques en matière de gestion et de justification des financements accordés.

Il a indiqué que le BBDA a animé une conférence de presse, lundi 19 mai 2025, sur le lancement officiel de l'appel à projets du FPC. A l'en croire, les dossiers ont été reçus, du 22 mai au 26 juin 2025, au siège du BBDA à Ouagadougou et dans ses représentations régionales.

Le DG a confié, par ailleurs, que tous les comités de suivi des projets sont déjà en place et les résultats attendus seront au rendez-vous. Le FPC vise à soutenir les projets culturels portés par les membres du BBDA dans les domaines tels que la musique, la littérature, les arts graphiques et plastiques (AGP), le cinéma/audiovisuel, la danse, le théâtre.