Gabon: 4,4 km de voirie dans la commune de Port-Gentil visités par le ministre des TP

Ce samedi 25 octobre 2025, le Ministre des Travaux Publics et de la Construction, Edgard Moukoumbi, accompagné de ses techniciens, a visité 4,4 km de voirie dans la commune de Port-Gentil. Cette visite s'inscrit dans le cadre des missions d'inspection des chantiers en cours d'exécution, afin de suivre de près l'avancement des travaux et de garantir leur conformité aux standards en vigueur.

Durant son séjour de 72 heures à Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué Maritime, Edgard Moukoumbi, accompagné des responsables politico-administratifs locaux, notamment le Gouverneur de la province, Françoise Assengone Obame, a effectué une visite approfondie des chantiers de voirie en cours. Cette tournée a permis d'évaluer l'avancement des travaux, en lien avec le Ministère des Travaux Publics et de la Construction, ainsi que certains autres projets lancés par le CTRI.

Pour les habitants, la visite du Membre du Gouvernement sur ces chantiers symbolise un immense espoir de reprise des activités. En effet, cette visite ministérielle est perçue comme un véritable coup de pouce, apportant soulagement et optimisme aux habitants de Port-Gentil, en particulier à l'administration décentralisée, qui attend impatiemment cette reprise depuis longtemps confie Kevine Rogombe, Directeur des Services Techniques Municipaux.