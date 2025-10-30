Gabon: Le Président de la République s'entretient avec les Ambassadeurs d'Arabie Saoudite et d'Espagne

29 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour deux audiences successives à Son Excellence Farraj Ben Nader, Ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite près la République Gabonaise et à Son Excellence Rafael Chaves Beardo, Ambassadeur du Royaume d'Espagne accrédité au Gabon.

Au cours de l'entretien avec le diplomate saoudien, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et le Royaume d'Arabie Saoudite. Les discussions ont notamment abordé les domaines des infrastructures, du secteur portuaire, des mines et de la santé, tout en mettant en avant la nécessité de poursuivre la concertation et la coordination entre les deux pays aux niveaux régional et international.

À cette occasion, le Gouvernement saoudien a adressé une invitation officielle à la République Gabonaise à participer à l'Expo 2030 Ryad, illustrant ainsi la solidité et la vitalité des relations d'amitié et de coopération entre Libreville et Riyad.

Lors de son audience avec Son Excellence Rafael Chaves Beardo, Ambassadeur du Royaume d'Espagne, le Chef de l'État et son hôte ont échangé sur les opportunités d'investissement offertes aux entreprises espagnoles au Gabon. Les deux parties ont salué la qualité des relations bilatérales et réaffirmé leur volonté commune de renforcer les échanges économiques, notamment dans le cadre de la diversification de l'économie gabonaise, avec un accent particulier sur le secteur du tourisme.

L'Espagne a, à cet effet, réitéré son engagement à accompagner le Gabon dans ses efforts de développement et de modernisation économique.

