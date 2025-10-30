Gabon: Le Chef de l'État reçoit les Conseillers membres du conseil économique, social et environnemental de la Transition

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, a reçu ce jour, au Palais Rénovation, une délégation des Conseillers membres du Conseil Économique, Social et Environnemental de la Transition (CESE).

À l'heure où s'achève le mandat transitoire de ladite institution, les Conseillers membres ont tenu à exprimer leur profonde gratitude au Chef de l'État pour son accompagnement constant et pour la reconnaissance du travail accompli tout au long de la période de transition. Ils ont salué le bon déroulement de celle-ci ainsi que les nombreuses actions menées par les plus hautes autorités en faveur du progrès social et du développement national.

Ils ont notamment évoqué l' organisation du Dialogue National Inclusif, la tenue du référendum, l' adoption de la nouvelle Constitution, la réalisation de plusieurs chantiers d'infrastructures, ainsi que l'organisation d'une élection présidentielle libre, transparente et démocratique.

Tout en se félicitant du travail accompli au cours de leur mandat, les Conseillers membres ont formulé quelques recommandations visant à renforcer le fonctionnement du CESE. Ces propositions portent, entre autres, sur la réaffirmation de l'autonomie administrative et financière de l'institution, ainsi que sur le relèvement des dotations budgétaires afin d'assurer le bon fonctionnement des commissions spécialisées.