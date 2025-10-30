Gabon: Vaste opération de nettoyage de plage dénommée EUBeachCleanup

Ce samedi 25 octobre 2025, les agents du Ministère de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat ont pris part, aux côtés de leurs collègues du Ministère des Eaux et Forêts chargé du Conflit Homme-Faune, à une vaste opération de nettoyage de plage dénommée EUBeachCleanup.

Cette action citoyenne a été réhaussée par la présence du Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Maurice Ntossui Allogo, et de Son Excellence Mme Cécile Abadie, Ambassadrice de l'Union européenne au Gabon, témoignant ainsi de l'engagement commun pour un environnement plus propre et durable.

Organisée par l'Ambassade de l'Union européenne au Gabon en partenariat avec Clean Africa, cette initiative avait pour objectif de sensibiliser le public à la lutte contre la pollution sous toutes ses formes.

Le Réseau Gabonais pour l'Environnement et le Développement Durable (RGEDD) et plusieurs jeunes et organisations de la société civile y ont également pris part.

L'opération, qui s'est déroulée derrière le Conseil Économique, Social et Environnemental, a permis de collecter une importante quantité de sacs plastiques, bouchons et autres déchets.