Gabon: Mission d'inspection des chantiers en cours d'exécution à Port Gentil

Ce Week-end, le Ministre des Travaux Publics et de la Construction, Edgard Moukoumbi, et ses experts sont en mission d'inspection des chantiers en cours d'exécution à Port Gentil dans la province de l'Ogooué Maritime.

Accompagné de son collègue, le Ministre du Travail, Patrick Barbera Isaac , par ailleurs fils du terroir, ainsi que des autorités politico- administratives de la localité, notamment le Gouverneur de province, Françoise Assengone Obame, et le Délégué Spécial adjoint, ils se sont rendus sur le tronçon routier Forasol-Mbega long de 22 km, et la centrale d'enrobé située au pont d'Ozouri qui est à 12 km de Mbega.

L'objectif étant de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux sur ce tronçon, à un mois de la reprise des activités par l'entreprise chinoise CRBC.

Selon Sylvain Ngoua Ndong, ingénieur homologue de la Direction Générale des Infrastructures de Transport (DGIT)) du Ministère des Travaux Publics et de la Construction, le taux d'exécution s'élève à 46,60 % à ce jour. La couche de fondation en Grave Non Traitée (GNT), couvre un peu plus de 7 km.

Par ailleurs, la couche de base en Grave Bitume (GB) a déjà été réalisée sur 200 m, tandis que le revêtement en Béton Bitumineux (BB) s'étend sur un linéaire de 12 km.

Les travaux progressent de manière sereine, et la réception du chantier pourrait être faite d'ici mars 2026, sous réserve que toutes les conditions nécessaires soient réunies par la tutelle.

De son côté, la tutelle a apporté toutes les garanties nécessaires à la poursuite des travaux : "Nous pouvons repartir en toute assurance. Ce linéaire a été intégré dans la loi des finances 2026", confie le membre du Gouvernement.

Très attendue par les populations, cette route contribuera à fluidifier la circulation entre Port-Gentil et Omboué, tout en soutenant le développement économique local qui en découlera.