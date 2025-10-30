Soudan: Les FSR ont tué 12 personnes du cadre médical dans la ville de Bara au Kordofan (ministre de la Santé)

Le ministère soudanais de la Santé a annoncé ce jeudi 30 octobre que les paramilitaires des Forces de soutien rapide ont tué délibérément 12 personnes du cadre médical dans la ville de Bara au Kordofan. Cette ville a été prise par les FSR il y a une dizaine de jours, juste avant El-Fasher, au Darfour du Nord.

Mohamad Faysal Cheikh, l'un des porte-paroles du réseau des médecins du Soudan, a affirmé à la chaine Al Jazzera que les chefs des FSR leur ordonnent de se venger des civils en effectuant effectuer des exécutions ciblées au Darfour du Nord et au Kordofan du Nord, où ces exactions sont systématiques.

Par ailleurs, selon ce même réseau des médecins, les FSR ont exécuté 38 civils démunis dans la zone d'Oum Dam Haj Ahmad, au Kordofan du Nord, l'accusant d'appartenir à l'armée. Ces exécutions ont souvent des motifs ethniques, rapportent les médecins soudanais.