Ile Maurice: Approvisionnement irrégulier en eau - Des projets en cours pour remédier aux pénuries

À la question du député Arvin Babajee sur la fourniture irrégulière en eau dans les régions de Flic-en-Flac, Cascavelle, Tamarin, La Gaulette et Le Morne, le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, a expliqué que ces régions connaissent une pénurie d'eau en raison d'une capacité de production limitée face au rythme soutenu de développement. L'expansion insuffisante des infrastructures hydrauliques, la haute saison touristique, les développements résidentiels, les pertes d'eau dans les canalisations et la variabilité du climat ont contribué à cette situation.

Le ministre a aussi mentionné que le nombre de plaintes à la Central Water Authority (CWA) du 17 au 23 octobre pour ces régions s'élève à 122.

Afin de remédier à la situation, la CWA y a mis en oeuvre plusieurs projets, notamment environ 14,6 km de tuyaux remplacés dans la région de Flic-en-Flac. Patrick Assirvaden a ajouté : «La CWA a également installé un CPF (Containerised Pond Filter) à Rivière-Rempart, ce qui a permis d'augmenter la production du réservoir de Beaux-Songes de 2 000 m3 par jour. Cette amélioration bénéficie directement à Cascavelle et Flic-en-Flac. Il est prévu d'installer un deuxième CPF le mois prochain pour renforcer l'approvisionnement de Tamarin, notamment en saison difficile, un forage sera effectué à Pierrefonds (Beaux-Songes).»

En ce qui concerne le quartier de Los Angeles (La Gaulette), le ministre a reconnu que les infrastructures existantes de la CWA peinent à répondre à la hausse de la consommation d'eau à mesure que les projets touristiques et résidentiels se multiplient. Il en a également profité pour faire une boutade : «Je connaissais New York et Manhattan, mais Los Angeles, je ne connaissais pas.» Patrick Assirvaden a conclu en rappelant l'importance de la collaboration avec le secteur privé afin de mobiliser des ressources en eau supplémentaires, souterraines et de surface.

