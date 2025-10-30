Tunisie: Ligue - 11e journée - Match retard - ST-CSS (0-0) - Il ne manquait que les buts

Avec des blocs denses et des joueurs «box to box» des deux côtés, le Stade et le CSS se sont neutralisés.

Face à une assistance toute acquise à la cause des Bardolais, le Stade pousse d'entrée par Saafi, Ndaw et Thiam vers la 5', alors que sur le front, Ndiaye s'active mais manque de lucidité, jusque-là. Dans le même temps, sur les couloirs, les Stadistes mettent le feu par Khalfa et tantôt par Saihi, sans tromper la vigilance sfaxienne, sécurisée par Kevin Mondeko, présent à chaque ballon flottant, tout en anticipant par ses dégagements les centres stadistes, en pleine surface.

Le Stade pousse, mais les occasions manquent, alors que le cuir n'arrive pas souvent à Haboubi et Ndiaye. Le CSS, à son tour, résiste mais pas seulement. En clair, si les Sfaxiens tentent de relancer rapidement vers les avants en période de possession, l'on a cependant un espace plus que porteur entre la ligne médiane et celle de l'attaque pour porter clairement le danger.

Cependant, vers le quart d'heure de jeu, à la suite d'une tergiversation de Khalfa, Belwafi aurait pu créer la surprise, mais son contrôle a retardé l'enchainement face à Farhati. Le match s'emballe vers la demi-heure de jeu, le Stade est volontaire mais le CSS n'est pas bousculé pour autant. Vers la 40', le Onze à Chokri Khatoui appuie sur le champignon, avance son bloc mais le CSS reste stoïque.

Saihi rate l'immanquable

De retour de pause, le Stade s'installe, occupe le terrain et pousse, mais le CSS ne laisse rien filtrer avec Ogbole et Travis qui cumulent le rôle de tampon et de relais éclair. 55', à la suite d'une relance propre d'Ogbelo, Travis perce et ajuste une frappe repoussée par Aymen Dahmen.

De l'engagement, des duels et de l'intensité mais peu d'occasions nettes jusque-là. Le CSS s'en remet au calme olympien d'Ali Maâlaoul pour intervenir sans faute et relancer proprement, alors que le ST poursuit sa «furia» et sa détermination, sans suite dans les idées toutefois.

89', Aziz Saihi, étrangement seul, en pleine surface, n'avait qu'à pousser de la tête le cuir au fond des filets, sans réussite. Un but tout fait vient de passer sous le nez des Stadistes ! 94', Khemissi est expulsé pour somme d'avertissements. Ça se complique pour le ST et pourtant Smaali tente sa chance sur tir cadré mais Dahmen veille au grain. Un point chacun !

ST : Noureddine Farhati, Hedi Khalfa (Iyadh riahi), Marouane Sahraoui (Amine Khemissi), Skander Sghaier, Aziz Saihi, Mahamat Thiam (rayan Smaali), Amath Ndaw, Youssef Saafi, Wael ouerghemmi (Abderahmen Hanchi), Aman Allah Haboubi (boubacar camara), Amadou Dia Ndiaye.

CSS : Aymen Dahmene, Ali Maaloul, Kevin Mundeko, rayan Derbali (Mohamed Salah Madhebi), Hichem baccar, Hassamadou ouedraogo, Travis Mutyaba, Mohamed Trabelsi, Iyed belwafi (Mohamed Absi), Emmanuel ogbole (Willy onana), omar ben Ali (Firas Sakouhi).