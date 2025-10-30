Le revenu global des sociétés cotées à la Bourse de Tunis a progressé de 5,7% au cours des neuf premiers mois de 2025, par rapport à la même période en 2024, pour atteindre 18,5 milliards de dinars, selon la note sur l"'Évolution des revenus des sociétés cotées au 30 septembre 2025" publiée mercredi par la Bourse de Tunis.

Parmi les 72 sociétés ayant publié leurs indicateurs, 81% (soit 58 entreprises) ont enregistré une amélioration de leurs revenus cumulés par rapport à l'année précédente. Les 20 sociétés du Tunindex20 représentent 12 milliards de dinars, soit 65% du revenu global, en hausse de 3,8%.

Dans le secteur bancaire, le produit net bancaire cumulé des 12 banques cotées a atteint 5 470 MD, en hausse de 4,7%. Le revenu net des sociétés de leasing cotées s'établit à 439 MD, en progression de 7,1%, tandis que le secteur des assurances a émis 1 376 MD de primes, soit +7,3%. Au total, le secteur financier a enregistré un revenu global de 7 322 MD, en hausse de 5,3%.

Dans le secteur des biens de consommation, le revenu cumulé des trois grands groupes agroalimentaires (Délice Holding, Poulina Group Holding et SFBT) a progressé de 4,3%, à 4 818 MD. Les quatre concessionnaires automobiles cotés (hors UADH) ont vu leur chiffre d'affaires cumulé augmenter de 26,2%, à 1 116 MD.

Pour le secteur des services aux consommateurs, le chiffre d'affaires des deux enseignes de grande distribution cotées s'est élevé à 1 491 MD, en progression de 13,4%.

Sur les neuf secteurs cotés, tous ont affiché des performances positives, avec une croissance record pour le secteur Technologie (+22,9%) et les Services aux consommateurs (+13,2%). Parmi les 11 sous-secteurs, huit ont enregistré des hausses, notamment Distribution (+13,2%), Chimie (+8,5%) et Assurances (+7,3%).

Les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées par TUNINVEST SICAR (+171,6%), STA (+54,1%), ARTES (+39,3%) et NEW BODY LINE (+34,9%), tandis que les plus fortes baisses concernent SIMPAR (-78,5%), EUROCYCLES (-13,1%), CARTHAGE CEMENT (-11,8%) et STIP (-11%).

Le TUNINDEX, indice de référence, a enregistré une progression de 24,62%, contre +13,77% à la même période en 2024. L'indice TUNINDEX20 a progressé de 26,43% (+15,71% en 2024). Dix des douze indices sectoriels ont affiché des performances positives, avec en tête Services aux consommateurs (+54,42%), Distribution (+54,42%) et Services financiers (+39,65%). Les indices Bâtiment et Matériaux (-4,94%) et Industries (-1,61%) ont reculé.

Au 28 octobre 2025, 72 sociétés sur 75 (96% de la cote) avaient publié leurs indicateurs trimestriels, trois restant en attente : AETECH, TUNISIAR et UADH.