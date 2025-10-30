Ethiopie: Le système phytosanitaire électronique, un élément clé pour permettre à l'Éthiopie de se conformer aux standards du marché international

30 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le système phytosanitaire électronique a été lancé aujourd'hui afin d'apporter une solution pratique au processus manuel de certification, qui entraînait jusqu'ici des retards dans le dédouanement des exportations et augmentait les coûts liés au traitement des échanges commerciaux, a déclaré l'ambassadeur Deriba Kuma, directeur général de l'Autorité agricole éthiopienne.

L'ambassadeur Kuma s'exprimait lors de la deuxième conférence régionale phytosanitaire, un événement de deux jours qui s'est ouvert aujourd'hui à Addis-Abeba.

La conférence est coorganisée par l'Autorité agricole éthiopienne, l'Association éthiopienne des producteurs et exportateurs horticoles, ainsi que plusieurs autres partenaires.

Le directeur général a souligné l'importance de ce système numérique, rappelant que la conformité aux normes sanitaires et phytosanitaires constitue une condition essentielle pour accéder aux marchés internationaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce système permettra également de réduire les coûts liés à la perte de certificats, à la falsification, à la corruption et à la nécessité de déplacements physiques.

Selon les organisateurs, le système phytosanitaire électronique contribuera à renforcer la sécurité des échanges commerciaux, la résilience du secteur agricole et la santé des végétaux. Il favorisera la confiance des consommateurs, améliorera la compétitivité des produits sur le marché et soutiendra le développement durable, la sécurité alimentaire et la coopération économique mondiale.

Il a été indiqué que le système e-Phyto permettra de réduire le temps de traitement des certificats, passant de deux à trois jours à seulement quelques heures.

Déjà intégré dans 188 pays, le lancement du système e-Phytosanitary en Éthiopie devrait stimuler le développement du secteur agricole national.

Le directeur exécutif de l'Association éthiopienne des producteurs et exportateurs horticoles (AEPEH), Tewodros Zewdie, a pour sa part souligné l'importance de la numérisation et de la modernisation du système sanitaire et phytosanitaire. Selon lui, cette démarche est essentielle pour se conformer aux normes du marché mondial et appuyer les efforts de l'Éthiopie en vue de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Beatricia Neri, cheffe par intérim de la coopération à la délégation de l'Union européenne en Éthiopie, a déclaré que la transformation numérique joue un rôle essentiel dans le monde actuel. Elle a décrit le système e-Phyto et d'autres initiatives similaires comme des étapes majeures dans le développement du secteur agricole éthiopien, favorisant les collaborations économiques à l'échelle continentale et mondiale.

Le système soutient les objectifs de facilitation des échanges commerciaux de l'Éthiopie dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), a-t-on appris.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.