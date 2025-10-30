Addis Ababa — Le système phytosanitaire électronique a été lancé aujourd'hui afin d'apporter une solution pratique au processus manuel de certification, qui entraînait jusqu'ici des retards dans le dédouanement des exportations et augmentait les coûts liés au traitement des échanges commerciaux, a déclaré l'ambassadeur Deriba Kuma, directeur général de l'Autorité agricole éthiopienne.

L'ambassadeur Kuma s'exprimait lors de la deuxième conférence régionale phytosanitaire, un événement de deux jours qui s'est ouvert aujourd'hui à Addis-Abeba.

La conférence est coorganisée par l'Autorité agricole éthiopienne, l'Association éthiopienne des producteurs et exportateurs horticoles, ainsi que plusieurs autres partenaires.

Le directeur général a souligné l'importance de ce système numérique, rappelant que la conformité aux normes sanitaires et phytosanitaires constitue une condition essentielle pour accéder aux marchés internationaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce système permettra également de réduire les coûts liés à la perte de certificats, à la falsification, à la corruption et à la nécessité de déplacements physiques.

Selon les organisateurs, le système phytosanitaire électronique contribuera à renforcer la sécurité des échanges commerciaux, la résilience du secteur agricole et la santé des végétaux. Il favorisera la confiance des consommateurs, améliorera la compétitivité des produits sur le marché et soutiendra le développement durable, la sécurité alimentaire et la coopération économique mondiale.

Il a été indiqué que le système e-Phyto permettra de réduire le temps de traitement des certificats, passant de deux à trois jours à seulement quelques heures.

Déjà intégré dans 188 pays, le lancement du système e-Phytosanitary en Éthiopie devrait stimuler le développement du secteur agricole national.

Le directeur exécutif de l'Association éthiopienne des producteurs et exportateurs horticoles (AEPEH), Tewodros Zewdie, a pour sa part souligné l'importance de la numérisation et de la modernisation du système sanitaire et phytosanitaire. Selon lui, cette démarche est essentielle pour se conformer aux normes du marché mondial et appuyer les efforts de l'Éthiopie en vue de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Beatricia Neri, cheffe par intérim de la coopération à la délégation de l'Union européenne en Éthiopie, a déclaré que la transformation numérique joue un rôle essentiel dans le monde actuel. Elle a décrit le système e-Phyto et d'autres initiatives similaires comme des étapes majeures dans le développement du secteur agricole éthiopien, favorisant les collaborations économiques à l'échelle continentale et mondiale.

Le système soutient les objectifs de facilitation des échanges commerciaux de l'Éthiopie dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), a-t-on appris.