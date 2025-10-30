Congo-Brazzaville: Média - La RTNC inaudible en provinces et à l'étranger

La chaîne publique congolaise n'est plus captée en provinces et à l'étranger. Son signal n'étant pas relayé par le diffuseur public, le Réseau national de télécommunications par satellite (Renatelsat), l'opinion demande le rétablissement de la situation et que les responsabilités soient établies pour d'éventuelles sanctions.

Depuis plus d'une semaine, la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC) est inaudible pour des millions d'auditeurs et de téléspectateurs, aussi bien dans les provinces de la République démocratique du Congo (RDC) qu' à l'étranger. Cette coupure prolongée, perçue comme un véritable black-out informationnel, serait due à une négligence grave de l'administration du Renatelsat, le diffuseur public du pays.

Habituellement reçue via satellite, la chaîne nationale a subitement disparu des écrans, privant les Congolais d'une source d'information essentielle sur les affaires du pays. Ce manque de diffusion affecte non seulement l'accès à l'information des citoyens en dehors de la capitale, mais entache également l'image de la RDC au niveau international. "Cela fait huit jours que nous n'avons plus accès aux nouvelles du pays. La RTNC est notre seul lien avec Kinshasa et le gouvernement", s'indigne un abonné satellite dans la province du Kasaï.

Le silence des autorités de Renatelsat, l'entité publique responsable de la diffusion et de la distribution du signal sur l'ensemble du territoire et au-delà, est d'autant plus troublant. Selon plusieurs sources proches du dossier, le problème ne serait pas une panne majeure et imprévue, mais plutôt la conséquence d'une mauvaise gestion technique et administrative. Des rumeurs persistantes font état de l'arrêt des services de diffusion suite à un manquement de maintenance cruciale pour les équipements satellites.

La salle des équipements est restée longtemps sans climatisation, entraînant ainsi une surchauffe des équipements. En clair, le service public de diffusion aurait failli à sa mission par négligence administrative, laissant le signal national s'éteindre faute de prise en charge adéquate des infrastructures existantes.

L'on noterait donc de la défaillance dans la gestion et la maintenance des services de diffusion par satellite de Renatelsat. L'impact en provinces, c'est la rupture du lien avec l'actualité politique et sociale de Kinshasa. À l'étranger, la diaspora perd sa principale source d'information en continu sur la RDC.

Appel à la Reddition des comptes

Face à cette situation critique, l'opinion publique et la société civile appellent à une intervention urgente du gouvernement et à la reddition des comptes au sein de Renatelsat. La continuité du service public de diffusion est un enjeu de souveraineté et d'unité nationale. Il est impératif que les responsables de cette interruption majeure s'expliquent et que des mesures immédiates soient prises pour rétablir le signal de la RTNC. Un tel dysfonctionnement, s'il résulte d'une simple négligence, nécessite des sanctions exemplaires pour garantir que le Renatelsat remplisse enfin son rôle avec le professionnalisme requis.