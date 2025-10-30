Congo-Brazzaville: Agression des journalistes à Kalemie - L'Olpa exige une enquête

L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) a exigé une enquête après l'agression brutale d'Alphonse Lusinga, François Musela et Roche Ngoy, respectivement journalistes à la Radio télévision 6, Radio Nsenda news et radio Afia FM, stations privées émettant à Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika.

L'Olpa a vigoureusement condamné l'agression des professionnels de la presse en plein exercice de leur métier, indiquant qu'il s'agit manifestement d'une atteinte grave à la liberté de presse garantie par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. L'enquête sérieuse qu'il recommande devra permettre d'identifier les auteurs de cette agression et les sanctionner conformément à la loi.

Les trois journalistes, a fait savoir cette organisation, ont été agressés le 24 octobre par des membres de la direction de Football club Tanganyika, au stade Joseph-Kabila de Kalemie, alors qu'ils effectuaient un reportage d'un match du championnat national ayant opposé cette équipe dirigée par le gouverneur de la province de Tanganyika, Christian Kitungwa, à Lubumbashi sport du Haut-Katanga. La rencontre s'est soldée par un nul vierge de zéro but.

"Plusieurs journalistes ont été expulsés de la tribune de presse sans motif par M. Makonga wa Makonga, chauffeur de FC Tanganyika et proche du gouverneur de la province. M. Makonga a accusé Alphonse Lusinga d'être à la solde de Lubumbashi sport et de combattre les actions du gouverneur de province", a expliqué l'Olpa.

Cette organisation a poursuivi que ce proche du gouverneur s'en est pris violemment au journaliste et d'autres membres de l'équipe. "François Musela et Roche Ngoy qui ont tenté de venir en aide à Lusinga ont été aussi agressés par les membres de FC Tanganyika", a-t-elle précisé.