Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Une soixantaine d'étudiants s'envole pour l'Algérie

30 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

La ministre de l'Enseignement, le Pr Delphine Edith Emmanuel, et l'ambassadeur de l'Algérie au Congo, Azeddine Riache, ont mis en route, le 30 octobre, des étudiants congolais qui vont parfaire leurs études dans des universités algériennes.

L'informatique, l'architecture, la médecine, les mathématiques, les sciences et technologie figurent parmi les domaines dans lesquels les étudiants qui viennent de quitter Brazzaville vont parfaire leur parcours universitaire en Algérie. « Vous êtes astreints à l'obligation des résultats. Enrichissez-vous de connaissances pour revenir participer à l'oeuvre de construction de l'édifice Congo », a déclaré la ministre de l'Enseignement supérieur, s'adressant aux étudiants.

Pour l'ambassadeur de l'Algérie, l'augmentation du quota de bourses à plus de soixante, au titre de l'année académique 2025-2026, témoigne de la solidité de la coopération avec le Congo, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur. « Cette coopération illustre la vision panafricaine de l'Algérie et son attachement au renforcement de la coopération Sud-Sud, une volonté de bâtir une Afrique du savoir », a indiqué Azeddine Riache.

En matière de coopération universitaire, la ministre Delphine Edith Emmanuel a abondé dans le même sens. « Le système universitaire congolais intègre l'ouverture sur le monde. Nous nous enrichissons de ce que non seulement nous formons mais aussi nous envoyons les étudiants à l'étranger pour acquérir les connaissances et s'ouvrir au monde », a-t-elle expliqué. Elle a demandé aux parents de continuer à assurer le soutien moral des enfants qui vont découvrir le monde universitaire loin d'eux pour une durée allant de trois à six ans.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

