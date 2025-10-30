Sénégal: Agriculture, élevage, pêche - Le président Bassirou Diomaye Faye trace la voie du renouveau

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a insisté ce mercredi en Conseil des ministres sur la nécessité d'une transformation systémique des acteurs agricoles, pastoraux, halieutiques et forestiers, à la suite de la première réunion du Conseil national d'orientation agrosylvopastoral et halieutique.

Le chef de l'État a salué la mobilisation du gouvernement et des parties prenantes ayant permis, vingt ans après les premières concertations, d'aboutir à des recommandations consensuelles pour un nouveau projet de loi agrosylvopastoral et halieutique consolidé, dans une approche intégrée et prospective.

Soulignant l'importance d'un renforcement de la coordination intersectorielle et d'un renouveau des organisations professionnelles d'agriculteurs, d'éleveurs, de pêcheurs et d'exploitants forestiers, le président Faye a appelé à la professionnalisation des métiers, au renforcement des compétences des jeunes, ainsi qu'à une meilleure protection sociale des acteurs du secteur primaire.

Le chef de l'État a, en outre, demandé au ministre des Finances et du Budget, en collaboration avec les ministres concernés, de lui soumettre des propositions pour la mise en place d'un Fonds de recherche et de développement agrosylvopastoral, forestier et halieutique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Bassirou Diomaye Faye a également recommandé une réforme du modèle de crédit agricole, la maîtrise des statistiques, le soutien accru aux femmes actives, la digitalisation généralisée des procédures et la simplification des formalités administratives.

Le chef de l'Etat a enfin souligné la nécessité de définir une stratégie intégrée de transformation et de valorisation des produits locaux, ainsi qu'une doctrine nationale de promotion du "Consommer local", afin d'assurer une croissance inclusive et durable du secteur primaire.