Sénégal: Agriculture, élevage, pêche - Le président Bassirou Diomaye Faye trace la voie du renouveau

30 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a insisté ce mercredi en Conseil des ministres sur la nécessité d'une transformation systémique des acteurs agricoles, pastoraux, halieutiques et forestiers, à la suite de la première réunion du Conseil national d'orientation agrosylvopastoral et halieutique.

Le chef de l'État a salué la mobilisation du gouvernement et des parties prenantes ayant permis, vingt ans après les premières concertations, d'aboutir à des recommandations consensuelles pour un nouveau projet de loi agrosylvopastoral et halieutique consolidé, dans une approche intégrée et prospective.

Soulignant l'importance d'un renforcement de la coordination intersectorielle et d'un renouveau des organisations professionnelles d'agriculteurs, d'éleveurs, de pêcheurs et d'exploitants forestiers, le président Faye a appelé à la professionnalisation des métiers, au renforcement des compétences des jeunes, ainsi qu'à une meilleure protection sociale des acteurs du secteur primaire.

Le chef de l'État a, en outre, demandé au ministre des Finances et du Budget, en collaboration avec les ministres concernés, de lui soumettre des propositions pour la mise en place d'un Fonds de recherche et de développement agrosylvopastoral, forestier et halieutique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Bassirou Diomaye Faye a également recommandé une réforme du modèle de crédit agricole, la maîtrise des statistiques, le soutien accru aux femmes actives, la digitalisation généralisée des procédures et la simplification des formalités administratives.

Le chef de l'Etat a enfin souligné la nécessité de définir une stratégie intégrée de transformation et de valorisation des produits locaux, ainsi qu'une doctrine nationale de promotion du "Consommer local", afin d'assurer une croissance inclusive et durable du secteur primaire.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.