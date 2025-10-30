Sénégal: Casamance - Plus de 13 milliards F CFA injectés pour porter les initiatives entrepreneuriales

Le gouvernement renforce son soutien au développement du secteur de l'entrepreneuriat pour dynamiser l'économie locale.

L'élan entrepreneurial en Casamance franchit une nouvelle étape. La Délégation générale à l'Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a mobilisé plus de 13,1 milliards de francs CFA au profit de projets implantés à Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. L'annonce a été faite mercredi à Ziguinchor par la déléguée générale de l'institution, Aïda Mbodj, lors de l'ouverture des journées entièrement dédiées à la promotion de l'entrepreneuriat dans le Sud du pays.

Face à une assemblée composée de jeunes porteurs de projets et de femmes évoluant dans plusieurs secteurs économiques, Mme Mbodj a souligné l'importance de positionner la Casamance comme un futur pôle de croissance et d'innovation.

« Nous voulons un entrepreneuriat fort, innovant et durable. Ici comme ailleurs, nous serons aux côtés de toutes les initiatives », a-t-elle assuré.

Plus de 6 000 femmes ont déjà bénéficié de formations dans la transformation et la teinture, d'après la DER/FJ. L'objectif est de leur permettre de renforcer leur productivité et de sécuriser progressivement leur autonomie financière.

Un accent particulier a également été mis sur le programme des 3 000 fermes "Baaye sa waar", présenté au public casamançais. Lancée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, cette initiative vise à promouvoir des exploitations agricoles modernes portées notamment par les jeunes ruraux.

Présent à la cérémonie, l'adjoint au gouverneur chargé du Développement, Alsény Bangoura, a salué un « engagement concret » envers les priorités de la jeunesse.

« Ce programme vient répondre aux aspirations locales et créer de véritables opportunités économiques », a-t-il déclaré.

Ces journées, organisées à un moment crucial où le Sud cherche à accélérer son développement, traduisent la volonté de l'État d'inscrire la Casamance dans la transition vers une économie verte, inclusive et créatrice d'emplois durables.