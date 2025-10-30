Sénégal: Guédiawaye - Un dealer arrêté avec un colis de 600 g de haschisch venu de Paris

30 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

La Division opérationnelle de l'OCRTIS a réalisé une nouvelle prise dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Ce 26 octobre 2025, ses éléments ont interpellé un individu en possession de six plaquettes de haschisch, totalisant 600 grammes.

Selon la Police, cette arrestation a été rendue possible grâce à l'exploitation d'un renseignement opérationnel faisant état de l'arrivée d'un colis en provenance de Paris, contenant la drogue. Informés, les limiers ont mis en place un dispositif de surveillance et ont appréhendé le suspect au moment où il venait récupérer le colis.

Lors de son interpellation, les agents ont découvert sur lui deux téléphones portables Android, dont un Samsung et un iPhone.

Interrogé, le mis en cause a reconnu les faits de trafic de drogue et affirmé que le haschisch lui avait été envoyé par un ami résidant à Paris, via un GP (garçon de piste).

Une perquisition à son domicile à Guédiawaye a ensuite permis aux enquêteurs de saisir une balance électronique, des emballages vides ayant contenu de la drogue, ainsi qu'un couteau servant vraisemblablement à la découpe des produits.

Le suspect a été placé en garde à vue, tandis que l'enquête se poursuit pour identifier d'éventuelles complicités et remonter la filière d'approvisionnement.

