Le directeur de la rédaction de Rfm, Babacar Fall, a été libéré, hier, à l'issue de sa longue audition. Alors que Maïmouna Ndour Faye, directrice générale de 7Tv, est toujours en garde à vue.

La journée d'hier a été très longue pour Babacar Fall. À la suite d'une interview accordée à Madiambal Diagne, le directeur de la rédaction de Rfm, a été interpellé hier, après 8 heures, dans les locaux du groupe Futurs médias par des policiers et conduit au commissariat central de Dakar, où il a été auditionné pendant plusieurs heures avant d'être relâché.

Les faits qui lui étaient initialement reprochés étaient la diffusion de fausses informations, recel de malfaiteur, actes de nature à compromettre la sûreté de l'État. Toutefois, il a été relâché après un long face-à-face avec les enquêteurs du commissariat central de Dakar. Selon l'un de ses avocats, Me Alioune Badara Fall, aucune charge n'a été retenue contre le journaliste. «Ils lui ont dit qu'il est libre et qu'il peut rentrer», a expliqué l'avocat qui a profité de cette tribune pour apporter certaines précisions.

«Des informations circulent selon lesquelles Babacar Fall a piqué une crise et qu'il a été évacuée dans une structure sanitaire. Toutes ces informations sont fausses. Il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. Il a été très serein», a précisé l'avocat, notant que le journaliste n'a jamais été placé en garde à vue.

Babacar Fall a assuré que l'audition s'est bien déroulée et qu'il a été bien traité. «Il y a de l'humanisme dans le commissariat central. Il y a des personnes élégantes, courtoises, qui font leur travail avec professionnalisme», a déclaré le journaliste, en remerciant tous ceux qui se sont mobilisés pour le soutenir. Il faut signaler que Babacar Fall a été arrêté avec un technicien et un autre journaliste, mais ces derniers ont été très tôt libérés.

Contrairement à Babacar Fall, la journaliste Maïmouna Ndour Faye, directrice générale de 7Tv, est toujours en garde à vue. Elle a été interpellée dans la nuit du mardi 28 octobre 2025 et placée en garde à vue à la gendarmerie de Ouakam.

La chaîne venait de diffuser un entretien avec le journaliste Madiambal Diagne poursuivi dans une affaire d'escroquerie par la justice sénégalaise qui le considère en fuite. M. Diagne est d'ailleurs sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Les forces de l'ordre ont débarqué à 7Tv puis embarqué la patronne de la chaine.