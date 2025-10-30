Sénégal: Un magistrat de la Cour suprême nommé directeur de la DSCOS

Le gouvernement a procédé à un changement majeur à la tête de la Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol (DSCOS). Selon le communiqué du Conseil des ministres, M. Demba Traoré, magistrat en service à la Cour suprême, a été nommé directeur général de la DSCOS, en remplacement du colonel de gendarmerie Amadou Ousmane Ba.

Jusqu'ici en poste à la Cour suprême (matricule de solde n°601 590/K), Demba Traoré prend désormais les commandes de cette direction stratégique, chargée de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol sur l'ensemble du territoire national.

Cette nomination introduit un changement notable de profil à la tête de la structure : un magistrat succède à un officier supérieur de l'armée, ce qui pourrait annoncer une orientation plus juridique dans la gestion des dossiers liés à l'occupation du sol et aux contentieux fonciers.

La DSCOS joue un rôle essentiel dans la prévention des occupations anarchiques, le contrôle des constructions illégales et la protection du domaine public de l'État.