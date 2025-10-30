Sénégal: Un magistrat de la Cour suprême nommé directeur de la DSCOS

30 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le gouvernement a procédé à un changement majeur à la tête de la Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol (DSCOS). Selon le communiqué du Conseil des ministres, M. Demba Traoré, magistrat en service à la Cour suprême, a été nommé directeur général de la DSCOS, en remplacement du colonel de gendarmerie Amadou Ousmane Ba.

Jusqu'ici en poste à la Cour suprême (matricule de solde n°601 590/K), Demba Traoré prend désormais les commandes de cette direction stratégique, chargée de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol sur l'ensemble du territoire national.

Cette nomination introduit un changement notable de profil à la tête de la structure : un magistrat succède à un officier supérieur de l'armée, ce qui pourrait annoncer une orientation plus juridique dans la gestion des dossiers liés à l'occupation du sol et aux contentieux fonciers.

La DSCOS joue un rôle essentiel dans la prévention des occupations anarchiques, le contrôle des constructions illégales et la protection du domaine public de l'État.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.