Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé ce mercredi, en Conseil des ministres, son engagement en faveur du renforcement de l'autonomisation économique des femmes, qu'il considère comme un pilier du développement et de la cohésion sociale.

Soulignant la contribution essentielle des femmes à la croissance nationale malgré leur vulnérabilité, le chef de l'État a salué les efforts du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités pour la mise en oeuvre efficace des filets sociaux destinés aux groupes vulnérables, notamment dans plusieurs localités du pays.

Bassirou Diomaye Faye a instruit le gouvernement d'intensifier la mise à disposition des financements en faveur des activités génératrices de revenus portées par les femmes et leurs groupements, afin de consolider leur rôle dans la création de richesses et la lutte contre la pauvreté.