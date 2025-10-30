Sénégal: Vers l'adoption d'un projet de loi d'orientation sur l'autonomisation économique des femmes avant la fin de l'année 2025

30 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé ce mercredi, en Conseil des ministres, son engagement en faveur du renforcement de l'autonomisation économique des femmes, qu'il considère comme un pilier du développement et de la cohésion sociale.

Soulignant la contribution essentielle des femmes à la croissance nationale malgré leur vulnérabilité, le chef de l'État a salué les efforts du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités pour la mise en oeuvre efficace des filets sociaux destinés aux groupes vulnérables, notamment dans plusieurs localités du pays.

Bassirou Diomaye Faye a instruit le gouvernement d'intensifier la mise à disposition des financements en faveur des activités génératrices de revenus portées par les femmes et leurs groupements, afin de consolider leur rôle dans la création de richesses et la lutte contre la pauvreté.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.