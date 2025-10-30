Egypte: SehaTech lève 1,1 million de dollars pour développer sa plateforme d'assurance maladie

L'insurtech égyptienne SehaTech a levé 1,1 million de dollars dans le cadre d'un tour de table de démarrage mené par Ingressive Capital, ce qui porte son financement total à 2 millions de dollars.

SehaTech utilise l'intelligence artificielle pour automatiser les approbations médicales, les demandes de remboursement et la facturation pour les assureurs et les prestataires de soins de santé.

Le nouveau capital soutiendra l'expansion de l'équipe, la croissance régionale et la poursuite du développement des outils d'automatisation de l'IA de SehaTech

L'entreprise égyptienne SehaTech, spécialisée dans l'assurance, a levé 1,1 million de dollars dans le cadre d'un tour de table de démarrage mené par Ingressive Capital, ce qui porte son financement total à 2 millions de dollars. Plus VC, des investisseurs providentiels stratégiques et des bailleurs de fonds existants (A15, Beltone Venture Capital et un vétéran de l'industrie) ont également participé à ce tour de table.

Fondée en 2022 par Mostafa Tarek, Mohamed Elshabrawy et Omar Shawky, SehaTech utilise l'intelligence artificielle pour automatiser les approbations médicales, les demandes de remboursement et la facturation pour les assureurs et les prestataires de soins de santé. L'entreprise affirme que sa plateforme permet de réduire les coûts administratifs, de diminuer la fraude et d'améliorer la transparence dans le processus d'assurance maladie.

Le nouveau capital soutiendra l'expansion de l'équipe, la croissance régionale et la poursuite du développement des outils d'automatisation de l'IA de SehaTech à mesure que l'entreprise étend ses activités à l'Égypte et à d'autres marchés.

Points clés à retenir

Le dernier financement de SehaTech reflète la confiance croissante des investisseurs dans l'écosystème émergent des technologies de la santé et de l'assurance en Égypte. La pénétration de l'assurance étant encore faible dans une grande partie de l'Afrique du Nord, l'automatisation devient essentielle pour élargir l'accès à une couverture santé abordable.

La plateforme d'IA de SehaTech remplace les flux de travail manuels et papier qui ont longtemps ralenti les demandes de remboursement et les approbations, offrant aux assureurs des délais plus courts et une meilleure visibilité sur les dépenses de santé. Son moteur basé sur des règles détecte les incohérences et réduit la fraude, un problème persistant dans les systèmes d'assurance régionaux. En améliorant l'efficacité des assureurs, des hôpitaux et des cliniques, SehaTech se positionne comme une couche d'infrastructure essentielle pour le financement numérique de la santé en Afrique.

La participation d'investisseurs institutionnels tels que A15 et Ingressive Capital est également le signe d'un élan croissant pour les solutions de santé basées sur les données. À mesure que l'entreprise se développe au niveau régional, sa technologie pourrait aider les assureurs des marchés émergents à réduire les coûts et à fournir une couverture de santé plus inclusive.