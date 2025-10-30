Egypte: BasharSoft acquiert iCareer pour former le plus grand groupe de services de carrière

La société égyptienne BasharSoft, à l'origine de Wuzzuf et Forasna, a racheté iCareer, une start-up spécialisée dans le conseil en ressources humaines, pour un montant non divulgué.

L'accord comprend également Recruitera, le premier logiciel de suivi des candidats en Égypte, qui sera intégré aux plates-formes d'emploi de BasharSoft.

L'acquisition crée le plus grand groupe intégré de services d'emploi et de carrière d'Égypte et soutient l'expansion de BasharSoft en Arabie saoudite, dans le CCG et dans l'ensemble de la région MENA.

La société égyptienne BasharSoft, à l'origine de Wuzzuf et Forasna, a acquis iCareer, une start-up spécialisée dans le conseil en ressources humaines, pour un montant non divulgué. L'opération comprend également Recruitera, le premier logiciel égyptien de suivi des candidats, qui sera intégré aux plateformes d'emploi de BasharSoft.

Cette acquisition crée le plus grand groupe intégré de services d'emploi et de carrière en Égypte et soutient l'expansion de BasharSoft en Arabie saoudite, dans le CCG et dans l'ensemble de la région MENA. Fondé en 2009 par Mohamed El Garhy et Ameer Sherif, BasharSoft a mis en relation plus de 9 millions de demandeurs d'emploi avec plus de 100 000 employeurs et facilité environ 1,4 million d'embauches. iCareer, fondé en 2012 par Akram Marwan, se concentre sur le rapprochement de l'éducation et de l'emploi grâce à la formation, au coaching et aux outils de carrière numériques.

BasharSoft prévoit d'embaucher 100 personnes, de porter son chiffre d'affaires à 25 millions de dollars et de procéder à d'autres acquisitions dans les domaines de la technologie de l'emploi et des ressources humaines. L'entreprise envisage une introduction en bourse d'ici deux à trois ans dans le cadre de sa stratégie d'expansion régionale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Points clés à retenir

L'acquisition d'iCareer par BasharSoft marque une consolidation majeure dans le secteur des technologies de l'emploi en Égypte, en alignant les services d'éducation à l'emploi sur l'infrastructure de recrutement numérique. L'intégration du logiciel de suivi des candidats de Recruitera améliore les capacités de BasharSoft en matière d'appariement fondé sur les données dans Wuzzuf et Forasna, tandis que les partenariats d'iCareer avec les universités et les employeurs renforcent son rôle dans le développement des talents.

Alors que les marchés du travail en Égypte et dans le CCG sont confrontés à des changements rapides induits par l'automatisation et l'IA, la plateforme combinée de BasharSoft la positionne pour offrir une gestion du capital humain de bout en bout - de l'orientation professionnelle à l'embauche. L'empreinte régionale de l'entreprise et ses partenariats avec les gouvernements, les universités et les entreprises en font un acteur clé du secteur privé dans l'élaboration de la politique de l'emploi et de la préparation de la main-d'oeuvre.

Son objectif déclaré d'atteindre 100 millions de personnes d'ici 2030 et de procéder à une introduction en bourse souligne une ambition croissante : devenir le premier groupe technologique en matière d'emploi et de ressources humaines au Moyen-Orient et en Afrique.