Afrique: Madica investit dans la société tunisienne Anavid et la société marocaine Hypeo AI

Madica, le programme d'investissement centré sur l'Afrique et soutenu par Flourish Ventures, a réalisé de nouveaux investissements dans la startup tunisienne Anavid et la startup marocaine Hypeo AI.

Chaque entreprise recevra jusqu'à 200 000 dollars et participera au programme de soutien de 18 mois de Madica.

Madica vise à combler les déficits de financement en soutenant les fondateurs sous-représentés et les marchés mal desservis dans toute l'Afrique.

Madica, le programme d'investissement centré sur l'Afrique et soutenu par Flourish Ventures, a annoncé de nouveaux investissements dans la startup tunisienne Anavid et la startup marocaine Hypeo AI. Chaque entreprise recevra jusqu'à 200 000 dollars et rejoindra le programme de soutien de 18 mois de Madica, qui combine le financement avec le mentorat, le coaching exécutif et l'accès aux investisseurs.

Lancée en 2022, Madica vise à combler les déficits de financement en soutenant les fondateurs sous-représentés et les marchés mal desservis à travers l'Afrique. Anavid, cofondée par Ahmed Chaari et David Nilsson, utilise l'analyse des caméras alimentées par l'IA pour détecter et prévenir le vol à l'étalage dans les commerces de détail. Hypeo AI, fondée par Meriam Bessa et Salah Eddine Mimouni, automatise les campagnes de marketing d'influence pour les marques et les créateurs de contenu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les nouveaux investissements coïncident avec le partenariat de Madica avec l'African Business Angel Network (ABAN) pour promouvoir le co-investissement et élargir l'écosystème des investisseurs régionaux.

Points clés à retenir

Les derniers investissements de Madica soulignent l'adoption croissante de l'intelligence artificielle dans les secteurs de la vente au détail et du marketing en Afrique. En soutenant des startups en phase de démarrage en Tunisie et au Maroc, Madica poursuit sa mission de diversification du pipeline de capital-risque en Afrique au-delà des marchés traditionnels comme le Nigéria, l'Égypte et le Kenya.

L'inclusion de startups axées sur l'IA reflète une tendance plus large vers l'automatisation et l'efficacité basée sur les données dans les industries africaines. Anavid s'attaque à un problème coûteux pour les détaillants - la freinte des stocks - grâce à des analyses de surveillance en temps réel, tandis que Hypeo AI rationalise la gestion des campagnes pour l'économie en expansion des influenceurs sur le continent.

Le partenariat de Madica avec ABAN renforce les liens entre les startups en phase de démarrage et les investisseurs providentiels, améliorant ainsi l'accès au capital de suivi et à l'expertise régionale. En tant que branche africaine de Flourish Ventures, le modèle de Madica, qui associe capital et mentorat à long terme, peut contribuer à créer un nouveau niveau d'entreprises résilientes et susceptibles d'être investies sur des marchés souvent négligés par les fonds de capital-risque mondiaux.