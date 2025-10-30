Egypte: L'entreprise égyptienne Karm s'étend à l'international avec un projet solaire chypriote de 5,8 millions de dollars

Le fournisseur d'énergie renouvelable Karm (KarmSolar), basé en Égypte, a annoncé sa première expansion internationale avec le lancement de KarmCyprus.

La société a obtenu un financement de projet de 5 millions d'euros auprès d'Eurobank pour construire une centrale solaire photovoltaïque de 7,6 MW à Monagroulli, dans le sud de Chypre.

L'expansion reflète le modèle d'intégration verticale de Karm dans les domaines de la production, de la distribution, du stockage et de l'e-mobilité.

La société égyptienne de production d'énergie renouvelable Karm (KarmSolar) a annoncé sa première expansion internationale avec le lancement de KarmCyprus, qui fait son entrée sur le marché chypriote de l'énergie renouvelable. La société a obtenu un financement de projet de 5 millions d'euros auprès d'Eurobank pour construire une centrale solaire photovoltaïque de 7,6 MW à Monagroulli, dans le sud de Chypre, qui devrait entrer en service d'ici septembre 2026.

Fondée en 2011 par Ahmed Zahran, Xavier Auclair, Yumna Madi et Randa Fahmy, Karm a investi 2 millions d'euros pour établir sa filiale chypriote, avec le soutien de 8 millions d'euros supplémentaires provenant d'investisseurs égyptiens et internationaux. Cette expansion reflète le modèle d'intégration verticale de Karm dans les domaines de la production, de la distribution et du stockage d'électricité, ainsi que de l'e-mobilité.

Karm devient ainsi l'une des premières entreprises privées égyptiennes spécialisées dans les énergies renouvelables à pénétrer le marché de l'UE, ce qui lui permet de diversifier sa base de revenus et de renforcer la collaboration du secteur privé entre l'Égypte et Chypre dans le cadre de la transition énergétique de la Méditerranée.

Points clés à retenir

L'entrée de Karm à Chypre marque une étape importante pour le secteur privé égyptien des énergies renouvelables et reflète l'intégration plus large des marchés méditerranéens de l'énergie. Chypre, dont l'irradiation solaire est l'une des plus élevées d'Europe et dont l'objectif en matière d'énergies renouvelables fixé par l'UE est de 42,5 % d'ici à 2030, offre des conditions favorables aux développeurs d'énergie solaire.

En reproduisant son modèle énergétique intégré, Karm mise sur une production d'électricité décentralisée et financée par le secteur privé, alors que l'île s'oriente vers la libéralisation du marché et la réduction de sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Le financement de 5 millions d'euros de l'Eurobank souligne la bancabilité du projet dans le cadre réglementaire de l'UE, tandis que l'investissement total de 10 millions d'euros de Karm est le signe d'un engagement à long terme.

Au-delà de Chypre, l'expansion renforce la coopération énergétique entre l'Égypte et Chypre dans le cadre de projets transfrontaliers de plus en plus nombreux, tels que les interconnexions électriques et les corridors d'énergie verte. L'initiative de Karm pourrait créer un précédent pour les acteurs africains du secteur des énergies renouvelables qui cherchent à accéder aux marchés européens par l'intermédiaire des économies méditerranéennes voisines.