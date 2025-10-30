Congo-Brazzaville: Lutte contre la poliomyélite - Les Rotary club de Pointe-Noire organisent une marche de sensibilisation

Destinée à marquer la Journée mondiale de la poliomyélite que la communauté célèbre chaque 24 octobre de l'année, la marche de sensibilisation organisée par les Rotary Club de Pointe Noire, avec les Rotaracts, Doyen et Ndjindji, a eu lieu le 25 octobre dernier.

« Éradiquer la poliomyélite : chaque enfant un vaccin, quel que soit le lieu », c'est le thème international de la célébration cette année de la Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Un événement créé par le Rotary international pour célébrer la naissance de Jonas Salk qui a dirigé la première équipe chargée de développer un vaccin contre cette maladie.

En démarrant de la Place du Rotary (Ex rond-point Tractafric), la marche pour la sensibilisation à la poliomyélite, organisée par les Rotary club Doyen et Ndjindji ainsi que les deux clubs Rotaracts de Pointe-Noire, a réuni les membres du Rotary et ceux d'un autre club de service, le Lion's, venus les soutenir dans leur combat contre cette maladie.

Elle s'est poursuivie sur les avenues Marien-Ngouabi et Charles-de-Gaulle, jusqu'à la place de la grande gare où les hommes et femmes en tricycles (Bénéficiaires des actions des Rotary Club Pointe-Noire) ont rejoint les rangs en signe de solidarité. Cette marche s'est achevée à la place du Rotary dans une ambiance amicale, clôturée par un brunch pour les marcheurs.

« L'idée c'est d'être avec les amis, les bénéficiaires de nos actions, et nos partenaires, pour montrer que nous sommes capables de nous mobiliser et faire de grandes choses. Tous unis pour faire le bien, que ce soit pour des collectes, des marches, des sensibilisations, afin que les gens aient une connaissance de ce qu'est la poliomyélite», a indiqué Florence Roch Dehorter, adjointe du gouverneur du District 9150, pour la circonscription de Pointe-Noire. Cette marche avait un message unique : « Il est possible de vivre dans un monde sans poliomyélite ».

Un monde sans poliomyélite

C'est le combat que mène le Rotary international depuis plus de 30 ans afin d'éradiquer cette maladie sur la planète, à travers son programme intitulé PolioPlus, et faire que l'on parle d'elle au passé. En effet, selon Loeticia Manuel, présidente du Rotary club Ndjindji, les actions menées en partenariat avec d'autres organisations mondiales ont permis d'éradiquer la poliomyélite à 99,9%. Il ne reste plus que deux pays où elle subsiste. Il s'agit de l'Afghanistan et du Pakistan. Partout ailleurs, elle n'existe plus.

Elle a aussi souligné : « On est vraiment très près pour qu'elle soit éradiquée et qu'on parle de cette maladie au passé. Et pour cela, on ne doit pas baisser les bras, il faut continuer les opérations d'envergure pour sensibiliser à l'importance de vacciner les enfants et continuer de collecter des fonds pour financer les productions du vaccin et les campagnes de vaccination ».

Le combat contre la poliomyélite, le Rotary international y est pleinement engagé dans les questions de santé et a commencé à le livrer depuis plus de 40 ans. Fall Ngouma Ngouma, président du Rotary club Pointe-Noire Doyen, a rappelé : « Dans tous les pays du monde, le Rotary se bat pour éradiquer la poliomyélite, notamment à travers sa fondation. Le combat pour l'éradication de la poliomyélite n'est pas encore gagné : il ne reste plus que très peu pour qu'on y arrive ».

S'agissant des vaccins, Florence Roch Dehorter a évoqué l'importante contribution du Rotary international, précisant : « Dans tous les pays, c'est le Rotary international qui finance les vaccins contre cette maladie. Beaucoup de gens l'ignorent, et pourtant c'est une réalité : le Rotary international distribue à tous les gouvernements les vaccins contre la poliomyélite. Il faut encore un peu d'efforts pour l'éradiquer du monde de manière permanente ».

Louant l'initiative, les bénéficiaires invités (Victimes de la poliomyélite) ont souhaité que l'Etat congolais mette en place un centre d'appareillage pour réparer leurs tricycles (Dons des Rotary Club Pointe-Noire) et les doter de tricycles motorisés pour mieux se mouvoir.

Cette marche de sensibilisation des Rotary Pointe-Noire symbolise l'espoir d'un monde sans poliomyélite et nécessite l'implication de tous. Un monde sans poliomyélite est possible : avec la mobilisation de tous.