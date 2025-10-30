Congo-Brazzaville: Fermeture des stades - La Fécofoot et les clubs veulent en savoir davantage

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) et les clubs de Ligue 1 et 2 ont unanimement décidé, au terme de la réunion qui a eu lieu le 29 octobre, de rencontrer le ministre des Sports pour en savoir davantage sur la fermeture des installations sportives sans lesquelles il est difficile de débuter les compétitions nationales.

La saison sportive 2025-2026 a été officiellement lancée le 28 octobre par le ministère des Sports. Toutefois, le constat qui se dégage est que la Fécofoot n'a jusqu'alors pas obtenu l'autorisation d'utiliser les stades. Elle explore toutes les pistes pour que le ballon roule à nouveau mais elle fait face à un obstacle majeur : les terrains privés de Pointe-Noire et de Dolisie, choisis pour appuyer le Centre technique d'Ignié, ne répondent pas aux normes pour un championnat de Ligue 1.

Les travaux d'urgence de protection du Centre d'Ignié appuyés par la Fédération internationale de football association prendront un peu du temps. Face à cette situation est née la proposition de rencontrer le ministre en compagnie des seize clubs de Ligue 1 qui ont déjà débuté la préparation de leur saison et ne savent plus comment continuer à s'entraîner sans objectifs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« On va écrire au ministre pour demander une audience ensemble avec les seize équipes de Ligue 1 pour un échange », telle a été la principale résolution.

L'absence de la compétition constitue un manque à gagner pour les équipes. L'épée de Damoclès est déjà au dessus de leur tête. Car à cause de l'impact de deux ans sans compétition, aucun club congolais ne sera engagé en compétition africaine la saison 2026-2027 et perdra tous les avantages financiers qu'offre la CAF aux équipes participantes. L 'AC Léopards de Dolisie et l' As Otohô ont été engagées cette saison à titre exceptionnel. Mais l'exception ne fait pas la règle.

La Fécofoot a expliqué , par ailleurs, aux clubs que sans championnat, les joueurs qui n'ont pas un contrat professionnel avec eux deviendront libres de s'engager avec un club de leur choix sans indemnité de transfert.

« La fédération n'a pas de contrats avec les joueurs. C'est vous les clubs qui nourrissez les joueurs, vous payez leurs loyers, vous vous occupez de leurs soins médicaux. Comment pouvez-vous le faire à durée indéterminée ? », s'est interrogé Jean Guy Blaise Mayolas, président de la Fécofoot. Il a précisé qu'il n'a jamais su la raison pour laquelle les stades ont été fermés.

« Ceux qui pensent que si la fédération n'organise pas le championnat, le Comité exécutif tombe se trompent », a t-il fait savoir. Les situations comme celle-ci ne peuvent se règler que par la dialogue. La réouverture des stades souhaitée par les équipes permettra de stopper l'hémorragie des clubs et de sauver le football congolais en pensant bien sûr à l'AS Otohô, qualifiée pour la phase de groupes de la Coupe africaine de la Confédération. Sans championnat, il est difficile de lutter face à d'autres meilleurs clubs africains.