Congo-Brazzaville: La Turquie promet d'élargir sa coopération avec le pays

A l'occasion de la célébration du 102e anniversaire de la fondation de la République de Turquie, l'ambassadeur Hilmi Ege Türemen a organisé, le 29 octobre à Brazzaville, une cérémonie au cours de laquelle il a salué la solidité des relations d'amitié et de coopération avec le Congo.

Dans son discours prononcé devant un parterre d'invités, et en présence du ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso, l'ambassadeur de la République de Turquie a annoncé que son pays « est déterminé à élargir son programme de coopération avec le Congo dans le domaine de l'éducation en augmentant, dans les années à venir, le nombre de bourses d'études octroyées ».

Hilmi Ege Türemen a également annoncé l'augmentation des effectifs à l'école internationale turco-congolaise Maarif de Brazzaville, qui compte désormais plus de 580 élèves pour l'année scolaire en cours, dont quelques élèves ont été présents à la cérémonie. « Nous sommes aussi heureux de développer notre coopération dans le domaine de la sécurité intérieure. Chaque année, dans le cadre d'un programme de bourses, nous accueillons des stagiaires de la police congolaise à l'Académie de police turque. Cette année, les bénéficiaires de ces bourses d'études sont au nombre de dix », a indiqué l'ambassadeur.

Toujours dans le domaine de l'éducation, il a rappelé la mise en place récemment d'un « Groupe de travail conjoint sur l'éducation » qui contribuera, selon lui, à réaliser « la volonté commune de nos pays pour une coopération accrue ». « La toute première réunion de travail de ce groupe a été tenue, il y a quelques mois, et nous nous réjouissons de cette coopération dont nous récoltons les premiers fruits », a poursuivi Hilmi Ege Türemen.

En ce qui concerne l'enseignement supérieur, il a fait savoir que cette année, le nombre d'étudiants congolais ayant bénéficié des bourses d'études dénommées « Türkiye Burslari » s'élève à vingt-six. « Nous prévoyons d'accueillir, le mois prochain, pour la première fois depuis sa création, les membres du Groupe d'amitié interparlementaire Turquie-Congo de l'Assemblée nationale congolaise pour une visite officielle à Ankara. Ce premier contact servira de base pour multiplier nos efforts, afin d'établir une coopération parlementaire entre nos structures législatives", a précisé le diplomate turc.

Renforcer davantage la coopération dans les domaines politique, économique, commercial et éducatif

Selon l'ambassadeur, la Turquie et le Congo sont déterminés à travailler davantage, conformément à la volonté de leurs chefs d'Etat, Recep Tayyip Erdogan et Denis Sassou N'Guesso. « Nos chefs d'Etat ont réaffirmé leur détermination à poursuivre la dynamique de coopération en vue du développement mutuel et du bien-être de nos peuples », a-t-il laissé entendre.

La Turquie a salué également la signature d'un protocole d'accord en vue du renforcement de la connectivité en matière de transport avec sept pays africains dont la République du Congo, en marge du « Forum mondial sur la connectivité des transports » qui s'est tenu à Istanbul, en juin dernier. « Nous allons continuer à soutenir l'intégration et l'accès fluide de l'Afrique aux corridors commerciaux mondiaux », a promis Hilmi Ege Türemen.

Parlant des relations entre la Turquie et les pays africains, y compris le Congo, le diplomate a salué le renforcement, depuis 2002, des relations d'amitié et de coopération. Ces relations, qui ont connu, d'après lui, « un succès exemplaire » avec la réalisation de plusieurs projets communs. Dans le cadre de cette coopération, a-t-il poursuivi, il sera organisé d'ici quelques mois, en Libye, le 4e Sommet du partenariat Turquie-Afrique. « Ce partenariat permettra d'intensifier et de diversifier les liens existants », a-t-il précisé.

Par ailleurs, l'ambassadeur a souligné que la Turquie contribue « de façon significative » à la résolution des conflits, à la consolidation de la paix et à la stabilité dans sa région ainsi que dans le monde. « Ce faisant, elle embrasse fortement la fameuse devise d'Atatürk "Paix dans le pays, paix dans le monde", qui continue toujours à nous guider dans nos actions tant au niveau interne qu'externe ». « Considérant les responsabilités qui lui incombent, la Turquie n'hésite pas à jouer un rôle actif dans la résolution des conflits qui ont lieu dans sa région et ailleurs », a assuté le diplomate turc.

Dans ce sens, le pays a salué l'instauration d'un cessez-le-feu à Gaza, et espére qu'il mettra fin « aux souffrances du peuple palestinien». S'agissant de la Syrie, la Turquie continuera à soutenir le gouvernement syrien dans ses efforts visant la stabilité et la reconstruction du pays par la voie du développement économique, du dialogue et de l'intégration régionale. « Ainsi, nous apprécions les efforts menés par les pays de la région et par la communauté internationale pour la reconstruction d'une Syrie au service de la paix et de la stabilité régionale durable », a déclaré l'ambassadeur.

Au cours de la cérémonie, les invités ont également suivi le message du président Recep Tayyip Erdogan.