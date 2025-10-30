Congo-Brazzaville: Faune et flore - Le Parc zoologique de Brazzaville accueille deux lions

30 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guy-Gervais Kitina

Véritable vitrine de la faune et de la flore congolaises, le Parc zoologique de Brazzaville vient d'accueillir deux lions, soit un mâle et une femelle, en provenance de Johannesburg, en Afrique du Sud.

Les deux lions, espèces de mammifères carnivores de la famille des Félidés, rejoignent Zoolandia, le parc botanique et zoologique de Brazzaville situé dans la réserve forestière de la Patte d'Oie.

Transportés grâce à une logistique déployée par les équipes de la société Africa Global Logistics dans le respect des mesures de sécurité et des lois et règlements des pays respectifs, ces lions de huit mois pèsent chacun environ 100 kg. Ils intègrent le parc de Brazzaville après 28 ans d'absence.

Créé en 1952, le Parc zoologique de Brazzaville a été délabré et a perdu une partie de sa faune à la suite des événements douloureux qu'a connus le Congo en 1997. Sa fonction botanique remonte à 2018 lors du lancement du projet Zoolandia qui emploie environ cent collaborateurs.

« Aujourd'hui, notre mission est de le réhabiliter, de lui redonner sa fonction éducative et pédagogique mais aussi de divertissement pour la jeunesse », a déclaré Chems Roc, concessionnaire du parc.

